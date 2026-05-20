El programa de turismo deportivo 'Almería Activa' de la Diputación de Almería reunirá 13 pruebas entre junio y noviembre

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, durante la presentación de la nueva edición de 'Almería Activa'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha presentado la nueva edición de 'Almería Activa', el programa de turismo deportivo de la institución provincial que se desarrollará entre junio y noviembre con 13 pruebas, la cifra más alta en sus más de 14 años de historia.

La edición "más ambiciosa" del programa volverá a impulsar el binomio turismo y deporte en el destino 'Costa de Almería' con competiciones de distintas disciplinas por toda la provincia.

Entre las novedades de este año figuran la Travesía Windsurfer 'Ruta de los Volcanes', la XI 'Travesía Isla San Juan de los Terreros', en Pulpí, y el 'Cabo de Gata SUP Festival', que se incorporan a una programación repartida por diferentes enclaves de la provincia.

La propuesta mantiene una distribución equilibrada en el territorio provincial, con presencia en distintas comarcas, desde la Alpujarra al Levante y desde Filabres a Cabo de Gata, según ha informado la institución provincial en una nota.

Durante la presentación, que ha tenido lugar este lunes en la pista del Pabellón de Deportes Moisés Ruiz, el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha señalado que se trata del programa de turismo y deporte "más importante de la provincia", con competiciones de "alto nivel deportivo" y abiertas a toda la sociedad, que convierten al destino 'Costa de Almería' en "uno de los mejores lugares del mundo en los que disfrutar del deporte al aire libre durante los 365 días del año".

El presidente provincial ha subrayado que esta edición ofrece "más competiciones que nunca" en toda su historia y ha destacado que las pruebas incluyen deportes "tan arraigados" en la provincia como el ciclismo, el ultrafondo, el trail o el triatlón, además de otros "tan originales como el 'freeride'" y disciplinas vinculadas al mar, como el submarinismo o diferentes deportes náuticos.

En este sentido, ha asegurado que estas modalidades sitúan a la provincia como referente internacional del llamado turismo azul y ha defendido que 'Costa de Almería' es el "destino estrella" para disfrutar del binomio turismo y deporte por reunir "el mejor clima, los mejores paisajes, la naturaleza más espectacular y la gastronomía con la materia prima más saludable".

García Alcaina también ha incidido en el papel de los eventos deportivos, que además de fomentar el deporte, la salud y la actividad física, "dinamizan social y económicamente" los pueblos. "'Almería Activa' es un potente motor económico y desestacionalizador que nos ayuda a luchar contra la despoblación", ha manifestado.

Además, ha señalado que potenciar el destino deportivo-turístico 'Costa de Almería' es un "eje fundamental" para el equipo de Gobierno y ha confiado en que la edición más ambiciosa de 'Almería Activa' permita llegar a más personas de otras provincias y países que visitan la provincia "año tras año para vivir grandes aventuras" en la tierra almeriense.

Por su parte, la diputada de Deportes de Almería, María Luisa Cruz, ha explicado que los principales objetivos del programa pasan por mantener el enfoque de promoción de la actividad física y el aprovechamiento turístico del territorio bajo el concepto de 'Provincia Activa', además de reforzar la posición de Almería como destino de referencia en turismo activo y deportivo.

Cruz ha indicado que la Diputación configura así un calendario atractivo de eventos como herramienta de promoción turística y de colaboración público-privada en la organización de pruebas deportivas.

El embajador de 'Almería Activa' 2026, Juan Mari Guajardo, ha señalado que se considera embajador de esta tierra porque tiene claro que la hostelería y la gastronomía son "pilares fundamentales", y ha defendido que cultura, turismo y deporte deben ir "estrechamente de la mano con el factor gastronómico".

"Para mí es un auténtico privilegio visitar la Diputación de Almería cada año entre finales de enero y principios de febrero. Dejar atrás el frío, las heladas y la nieve del norte tras recorrer 900 kilómetros, y encontrarte de golpe con este auténtico paraíso, es una experiencia sencillamente inigualable", ha declarado.

Guajardo ha explicado que de Almería siempre destaca, "por encima de todo, su luz". "Es única", ha dicho antes de resaltar la temperatura, el paisaje y las carreteras "perfectamente asfaltadas", así como la presencia de participantes y cicloturistas que disfrutan de las rutas y pueden pedalear de corto en pleno invierno.

CALENDARIO DE 'ALMERÍA ACTIVA' 2026

El calendario arrancará el 6 de junio con 'La Indomable', en Berja, y seguirá el 13 de junio con Calar Alto Ride, en la Sierra de los Filabres. El 25 de julio se celebrará la Travesía Windsurfer 'Ruta de los Volcanes', en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, y el 2 de agosto tendrá lugar la Travesía Pulpí-XI 'Travesía Isla San Juan de los Terreros'.

La prueba 'Badlands' se disputará del 30 de agosto al 3 de septiembre en la Alpujarra Almeriense, mientras que 'Las 4 Cimas' se celebrará el 5 de septiembre en la Sierra de los Filabres. Del 11 al 13 de septiembre tendrá lugar el 'Velefique International Freeride', en Velefique.

La 'Skoda Titan Desert Almería' se desarrollará del 1 al 4 de octubre entre la Sierra de los Filabres y Cabo de Gata, mientras que el 'Cabo de Gata SUP Festival' se celebrará el 3 de octubre en San José, Níjar. 'Aventura Submarina Costa de Almería' tendrá lugar del 10 al 12 de octubre en el litoral almeriense.

El calendario se completará con 'La Desértica', el 17 de octubre entre Almería, Roquetas de Mar, Sierra Alhamilla y Gádor; el 'Triatlón Cabo de Gata-Níjar', el 25 de octubre; y la 'Ultra Maratón Costa de Almería', prevista el 28 de noviembre en Cabo de Gata.