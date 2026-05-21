La propuesta de turismo deportivo 'NaturLevante' llega este fin de semana a siete municipios de Almería

Presentación de la propuesta de turismo deportivo y familiar 'NaturLevante'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha presentado 'NaturLevante', una nueva propuesta de turismo deportivo y familiar que se celebrará este fin de semana, 23 y 24 de mayo, en siete municipios del Levante almeriense con un programa que incluye actividades náuticas, senderismo, multiaventura, alojamiento y gastronomía.

'NaturLevante' ofertará 78 plazas para participantes a partir de siete años y propone un fin de semana completo de actividades al aire libre, experiencias náuticas y ocio saludable, según ha informado la Diputación en una nota.

El programa se desarrollará en enclaves como San Juan de los Terreros, Garrucha, Bédar, Cuevas del Almanzora, Carboneras, Mojácar y Vera, con alojamiento incluido para las familias participantes.

La diputada de Deportes, Vida Saludable y Juventud de la Diputación de Almería, María Luisa Cruz, ha presentado esta iniciativa junto a alcaldes y concejales de los municipios sede de la actividad, que nace tras el éxito de 'NaturAlpujarra' y mantiene el objetivo de "unir deporte, naturaleza, convivencia y promoción del territorio".

Cruz ha destacado que la iniciativa "pone en valor el turismo deportivo en la provincia de Almería" y permite que las familias conozcan el Levante almeriense "de una forma diferente", a través de su litoral, espacios naturales, recursos deportivos, gastronomía y alojamientos.

PROGRAMACIÓN

Durante la mañana del sábado, los participantes podrán elegir entre cuatro actividades: kayak en San Juan de los Terreros, big paddle surf y multiaventura acuática en Garrucha, el Sendero de la Minería en Bédar o cable ski e hinchables en Cuevas del Almanzora.

Por la tarde, todos los inscritos participarán en un paseo en catamarán por la Costa de Carboneras, con salida desde el puerto deportivo y parada en Cala de Enmedio. La jornada del domingo ofrecerá dos opciones: el Sendero La Mena en Mojácar o la entrada a Aquavera, el parque acuático de Vera.

El programa incluye guías y monitores especializados, seguros, material necesario, alojamiento en régimen de pensión completa, obsequio y desplazamiento desde el hotel hasta la actividad del barco.

Las inscripciones se realizan a través de la página web 'todofondo.net'. El precio para adultos a partir de 14 años es de 50 euros, mientras que para los niños de siete a 13 años es de 30 euros. La edad mínima de participación es de siete años.