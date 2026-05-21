El sector del pimiento analiza en La Mojonera (Almería) sus retos ante las plagas, la innovación y el consumo

El vicepresidente de la Diputación de Almería Ángel Escobar durante la bienvenida a la Jornada Técnica del Pimiento celebrada en el CIT Coex, en La Mojonera. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

LA MOJONERA (ALMERÍA), 21 (EUROPA PRESS)

La primera Jornada Técnica del Pimiento ha reunido este jueves en el Centro de Innovación Tecnológica de Coexphal, en La Mojonera (Almería), a representantes institucionales y del sector para analizar el presente y el futuro de esta hortaliza en los invernaderos solares, con atención a la producción, la comercialización, la logística, el consumo y a retos como el 'Thrips parvispinus'.

La jornada, organizada por Interempresas con la colaboración de la Diputación de Almería y la marca 'Sabores Almería', se ha celebrado bajo el lema 'La hortaliza estrella de los invernaderos solares'.

Según ha informado la institución provincial en una nota, la programación ha incluido diferentes bloques y ponencias, entre ellas la mesa redonda 'Sinergias e innovación para fomentar el consumo de pimiento', en la que ha participado el diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, junto al secretario general técnico de Aseda, Felipe Medina, y el director técnico de Unica Group, Jesús Villalobos.

Durante la bienvenida, el vicepresidente de la Diputación de Almería Ángel Escobar ha destacado que "el pimiento almeriense representa una parte esencial de nuestra economía y de nuestro modelo productivo", fruto del trabajo de agricultores, cooperativas, empresas, técnicos, comercializadoras, centros de investigación y una industria auxiliar que, según ha señalado, ha convertido a la provincia en "un referente internacional".

Escobar ha subrayado, además, que "Almería lidera la producción y exportación de pimiento gracias a la innovación, la cooperación y la capacidad de un sector que ha sabido abrir mercados y proyectar la imagen de nuestra tierra en todo el mundo".

El vicepresidente considera que jornadas como esta resultan "fundamentales para analizar los retos actuales del cultivo, compartir conocimiento y buscar soluciones ante desafíos como el 'Thrips parvispinus'".

Escobar ha recordado, asimismo, que la Diputación mantiene su apoyo al campo almeriense mediante medidas como el Plan de Caminos, actuaciones de higiene rural e inversiones en infraestructuras hídricas, con el objetivo de contribuir a que los agricultores puedan desarrollar su actividad "con garantías".

Por su parte, el gerente de Coexphal, Luis Miguel Fernández, ha incidido en la importancia de "reforzar la transferencia de conocimiento en el sector". Fernández ha señalado que existe un "importante volumen de información y experiencia" que debe trasladarse al agricultor, con especial atención a la formación y la información continua.

En este sentido, ha explicado que desde el inicio de la campaña se ha trabajado para ofrecer herramientas frente a las principales plagas del cultivo de pimiento, como el trips o la araña roja, a través de un grupo de técnicos que ha diseñado y difundido protocolos de actuación.

Asimismo, ha destacado el papel del Centro de Innovación Tecnológica de Coexphal, CIT Coex, como "eje para generar, coordinar y transferir conocimiento útil al sector".

Fernández ha añadido que este tipo de jornadas son "imprescindibles" para anticiparse y afrontar con mayor preparación los retos de futuras campañas, "sin perder de vista pilares como el control biológico y el creciente valor del cultivo ecológico en los mercados internacionales".

El delegado de Agricultura de la Junta en Almería, Antonio Mena, ha resaltado que en la provincia el pimiento no es solo el cultivo más importante, con 12.700 hectáreas y cerca de 1.000 millones en exportación, sino también "el trabajo de miles de agricultores" y "uno de los mayores símbolos de innovación y superación del campo almeriense".

Mena ha apuntado que, frente a amenazas como el 'Thrips parvispinus' y otras plagas, el sector ha demostrado su capacidad de unión, responsabilidad, generosidad y compromiso con la sanidad vegetal. También ha valorado la creación de la Mesa de Expertos en el seno de la Consejería como un espacio de diálogo y conocimiento en el que agricultores, técnicos, empresas y Administración han trabajado para poner en marcha medidas "eficaces, coordinadas y valientes".

PROMOCIÓN DEL CONSUMO

Durante las mesas redondas, Carlos Sánchez ha intervenido en la sesión dedicada a 'Sinergias e innovación para fomentar el consumo de pimiento', donde ha detallado el impulso de la marca 'Sabores Almería' a la difusión y promoción del agro, así como "la innovación y el descaro" que han supuesto campañas como 'Pimientos con Marca'.

Sánchez ha destacado que la implicación con el sector se traduce en diferentes acciones, entre ellas el acompañamiento a organizaciones en iniciativas como 'Pimientos con Marca' o 'Vrutal', la promoción nacional e internacional de 'Sabores Almería' y las inversiones realizadas a través del Plan de Caminos.

La jornada ha contado con bloques de trabajo sobre producción y comercialización, postcosecha y logística, así como distribución, salud y consumo.

Entre los temas tratados figuran 'Thrips parvispinus en horticultura protegida: del seguimiento en campo a las nuevas estrategias de control biológico con Franklinothrips megalops', 'Retos y soluciones para mejorar la producción', 'Minimizar las pérdidas y garantizar la seguridad alimentaria del pimiento mediante el lavado higiénico: Sistema Citrocide' y 'Tecnología y herramientas para optimizar la logística. Situación actual y desafíos'.