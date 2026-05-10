Tíjola (Almería) celebra la festividad de la Virgen de Fátima con sus tradicionales alfombras de serrín de colores

El presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, y el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, junto al alcalde de la localidad, José Juan Martínez, visitando las calles engalanadas por la festividad de la Virgen de Fátima. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

TÍJOLA (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

Tíjola (Almería) ha celebrado este domingo la tradicional festividad de la Virgen de Fátima, una cita que se remonta a finales de los años 40 y principios de los 50 del siglo XX y que destaca por la original estampa de alfombras de serrín teñido de colores, además de la decoración de calles con flores, ramas, hierbas y altares en los balcones.

El presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, y el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, han acompañado al alcalde, José Juan Martínez, y a los vecinos durante la jornada, visitando las calles engalanadas y disfrutando de los balcones y fachadas decoradas, según ha informado la institución provincial en una nota.

La celebración ha concluido con bailes folclóricos, la misa en honor a la Virgen y la tradicional procesión.

El presidente de la Diputación ha destacado que "estamos ante una de las celebraciones más originales y vistosas de Almería", subrayando que se trata de una fiesta que refleja "como pocas la implicación de todo un pueblo como Tíjola, que cada año se une para rendir homenaje a la Virgen de Fátima con un despliegue de color, creatividad y devoción verdaderamente admirable".

Asimismo, ha puesto en valor la participación vecinal, señalando que sin ella "sería imposible transformar las calles del municipio en esta gran alfombra llena de vida, donde cada rincón está cuidado con esmero y cada detalle transmite el cariño de quienes la hacen posible".