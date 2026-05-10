El PSOE de Huelva hace un llamamiento a votar el 17 de mayo ante el "grave deterioro" de la sanidad pública

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón y el candidato número cuatro por la provincia al Parlamento andaluz, Francisco Baluffo. - PSOE DE HUELVA

HINOJOS (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón y el candidato número cuatro por la provincia al Parlamento andaluz, Francisco Baluffo, han participado este domingo en un acto público en Hinojos, en el que han alertado del "grave deterioro" que está sufriendo la sanidad pública andaluza y han llamado a la ciudadanía a movilizarse e ir a votar en las elecciones del próximo 17 de mayo "por la sanidad pública y en defensa de un sistema sanitario público digno y de calidad en nuestra tierra".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Limón ha asegurado que "este alarmante deterioro también lo están padeciendo los hinojeros que se levantan cada día a las 6,00 horas para intentar conseguir una cita con su médico de cabecera, una cita médica que después llega dentro de quince días".

La dirigente socialista ha señalado que esta situación "es el resultado del "desastre" que estamos viviendo en la sanidad pública andaluza y del "caos en la gestión sanitaria" de Moreno", subrayando que "no se trata de casos aislados, sino de una realidad que están sufriendo todos los pueblos de la provincia de Huelva".

Así, ha criticado que "muchas familias se ven obligadas a pagar por acudir a un médico privado o a madrugar diariamente para poder ser atendidas, mientras Moreno sigue hablando de una gestión inmaculada de la sanidad pública, cuando lo único que está haciendo es maquillando estadísticamente los datos día tras día".

Limón ha mostrado también su preocupación tras conocerse que "nueve de cada diez niños onubenses no tienen un pediatra asignado", una situación que ha calificado de "gravísima". A ello le ha sumado "las más de 83.000 personas que están en lista de espera, las más de 50.000 pruebas diagnósticas pendientes en el Hospital Juan Ramón Jiménez y la situación insostenible que están viviendo los profesionales sanitarios".

Al hilo, ha aseverado que "los onubenses estamos sufriendo una doble discriminación por parte de Moreno por vivir en Huelva, puesto que es la provincia que presenta los peores datos sanitarios de Andalucía".

En esta línea, y en relación con el nuevo pliego de ambulancias, Limón ha precisado que "muchos municipios del Andévalo, la Campiña y el Condado están viendo cómo las ambulancias pasan a convertirse en meros taxis para acompañar a enfermos". Y se ha preguntado "qué ocurre cuando un vecino sufre un ictus o un infarto y tiene que esperar más de treinta minutos a que llegue una ambulancia desde otro municipio".

Del mismo modo, ha reclamado también explicaciones sobre los casos del cribado de cáncer de mama. "Volvemos a preguntarle al señor Moreno cuántas mujeres han resultado afectadas y cuántas han fallecido por no tener un diagnóstico a tiempo".

Por su parte, el candidato número cuatro por la provincia al Parlamento andaluz, Francisco Baluffo, ha defendido que "frente al abandono y la propaganda del PP, el PSOE defiende unos servicios públicos dignos, una sanidad pública fuerte y una atención sanitaria que trate a las personas con la rapidez y la humanidad que merecen".

Así, Baluffo ha incidido en que "lo que estamos viendo hoy en Andalucía es el resultado de años de recortes, de falta de planificación y de una política que ha debilitado la atención primaria y ha disparado las listas de espera".

Asimismo, ha señalado que "la gente no está pidiendo nada extraordinario, sino algo muy básico, un médico cuando lo necesita, una ambulancia con profesionales sanitarios y una sanidad pública que funcione". En este sentido, ha lamentado que "muchas personas tengan que recurrir a sus ahorros para pagar una prueba privada porque en la pública la cita llega demasiado tarde".

En este sentido, el candidato socialista ha reseñado que "detrás de cada retraso hay una persona sufriendo, una familia esperando y una enfermedad que no entiende de titulares ni de campañas de imagen".

Por ello, ha subrayado el compromiso del PSOE "de reforzar la atención primaria y garantizar atención médica en 24 o 48 horas, acabar con las colas de la vergüenza en las puertas de los centros de salud y garantizar las intervenciones quirúrgicas dentro de los 180 días que marca la ley".

"Porque la sanidad pública no puede depender de quién tiene dinero para pagarse la privada ni de quién puede madrugar más para conseguir una cita. Defender la sanidad pública es defender la igualdad, la dignidad y la tranquilidad de la gente. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer", ha dicho.

Por último, María Eugenia Limón ha insistido en que "esta situación insostenible hay que seguir denunciándola y los onubenses tienen que ponerle voz el próximo 17 de mayo. Hoy quedan siete días y es más fácil ir a votar para defender nuestra salud y cambiar esta situación que esperar quince días para conseguir una cita médica".

