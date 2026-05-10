Del Pozo defiende el "diálogo" de la Junta para "desbloquear" proyectos de vivienda en Sevilla a "precios asequibles"

La cabeza de lista del PP por Sevilla al Parlamento andaluz, Patricia del Pozo, en su visita al muncipio. - PP SEVILLA

UTRERA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista del PP por Sevilla al Parlamento andaluz, Patricia del Pozo, ha destacado el "diálogo y la colaboración" del Gobierno de Juanma Moreno con los ayuntamientos de la provincia para "desbloquear proyectos y promover vivienda pública a precios asequibles".

Así lo ha manifestado en Utrera (Sevilla) junto al alcalde del municipio, Curro Jiménez, una localidad que, según ha señalado, representa un ejemplo de ese "trabajo conjunto" entre administraciones. Actualmente, en la barriada Ruedos de Consolación se están construyendo 38 viviendas públicas en régimen de alquiler con concesión a 50 años, una actuación que cuenta con "una inversión directa de la Junta de Andalucía cercana a los seis millones de euros".

En este contexto, según ha detallado el PP en una nota, Del Pozo ha recordado que se trata de "una promesa histórica incumplida por los anteriores gobiernos socialistas" y ha asegurado que en la administración autonómica, "con la que sí cumple Juanma Moreno".

La dirigente popular ha señalado que el Ayuntamiento cedió estos terrenos a la Junta hace casi 25 años, aunque, según ha indicado, el proyecto "no comenzó a avanzar hasta la llegada de Juanma Moreno al Gobierno andaluz". "Hoy es una realidad en construcción", ha afirmado.

"Utrera es solo un ejemplo de la apuesta de Moreno por la vivienda pública", ha añadido Del Pozo, quien ha subrayado que "hacía 16 años que se levantaban promociones de estas características".

Además, la candidata del PP por Sevilla al Parlamento andaluz ha destacado "la apuesta del Gobierno andaluz por la rehabilitación de viviendas", en el marco de un plan general que cuenta con un presupuesto cercano "a los 25 millones de euros para el conjunto de Andalucía".

En el caso de Utrera, la Junta está ejecutando la rehabilitación de más de 120 viviendas en la barriada San Carlos Borromeo, una actuación que supone una inversión de casi seis millones de euros. A nivel provincial, según ha precisado la dirigente popular, estas actuaciones alcanzan a un total de 631 viviendas.

Para finalizar, Del Pozo ha subrayado "la importancia del diálogo, el consenso y la colaboración entre administraciones" para impulsar y sacar adelante proyectos "fundamentales y de gran interés para los ciudadanos de la provincia de Sevilla".



