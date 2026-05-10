Adelante denuncia en Sevilla publicidad electoral de Vox "por incitar al odio contra la población migrante"

El portavoz y candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, José Ignacio García, en una imagen de archivo. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 10 May. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha denunciado la divulgación en soportes publicitarios en vías públicas y reparto de folletos en la calle de propaganda de Vox donde "se propone un rechazo a toda la población migrante y se la culpabiliza de la delincuencia, el precio de la vivienda, las malas condiciones de trabajo, o la falta de plazas en guarderías públicas", entre otros.

Así lo han informado desde la formación andalucista de izquierdas en una nota, en la que han considerado "intolerable la divulgación de mensajes de odio, impregnados de racismo, contra cientos de miles de personas, solo por su procedencia, su raza, o su color de piel".

Adelante Andalucía invoca el artículo 510 del Código Penal para apoyar la denuncia presentada ante la autoridad electoral de la provincia, en el que se determina como punible los comportamientos de "quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel".

La denuncia acompaña pruebas gráficas de la campaña "intolerante" del partido ultraderechista, y exige a la Junta Electoral Provincial la adopción de medidas cautelares para la retirada inmediata de toda la publicidad existente en estos momentos, así como la paralización de su difusión en lo que resta de campaña electoral.

Desde Adelante Andalucía han asegurado que no van a permitir "que se arremeta de manera indigna y miserable contra una parte importantísima del pueblo andaluz, muchos de cuyos integrantes ya tienen descendencia aquí y son fundamentales para nuestro desarrollo".

"Al contrario, seguiremos trabajando para lograr dignificar sus condiciones de trabajo, así como el cumplimiento de convenios colectivos (jornada, salarios, descansos...) que garanticen un mínimo de derechos laborales en los sectores agrícola, servicios, construcción y cuidados, donde generalmente no se cumplen", han concluido.

