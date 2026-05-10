PP Málaga pide concentrar voto en Moreno: "Andalucía no puede permitirse más bloqueo del que sufre de Sánchez y Montero"

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, (i) y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, (d) durante un acto de campaña en la un acto de campaña. a 10 de mayo de 2026 en Mál - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha pedido este domingo concentrar el voto el 17 de mayo en Juanma Moreno, candidato de la formación a la reelección en las próximas elecciones andaluzas, para "garantizar estabilidad, moderación y buena gestión" y ha advertido de que "Andalucía no puede permitirse más bloqueo del que ya sufre por parte de Pedro Sánchez y María Jesús Montero", la candidata socialista.

Navarro se ha pronunciado así durante el gran acto de campaña del PP en Málaga, celebrado en el pabellón de Carranque Javier Imbroda, con la participación del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo; el presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno; y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

La dirigente 'popular' ha afirmado que esta campaña "va de desbloqueo, frente al abandono que el Gobierno de Sánchez y Montero mantiene con Málaga y Andalucía en materia de infraestructuras, movilidad, seguridad, agua y servicios públicos".

En este sentido, ha señalado que los andaluces "no pueden permitir que decisiones clave como por dónde tiene que crecer el metro, qué tramo nuevo de la autovía del agua se tiene que hacer o cómo seguir bajando impuestos" se tomen por otro partido "a distancia en un despacho de Madrid".

"Las decisiones en Andalucía las tomamos los andaluces. Las toma nuestro presidente, las toman nuestros consejeros y las toman los parlamentarios andaluces", ha subrayado Navarro, quien también ha advertido de que Andalucía "no puede caer en el bloqueo que otros partidos ya han provocado en otras comunidades", como en Extremadura, que estuvo "seis meses paralizada deshojando la margarita por la actitud de quienes bloquean presupuestos, iniciativas legislativas y gobiernos".

La presidenta provincial ha defendido que esta campaña "también va de lo público" y ha destacado "el esfuerzo" del Gobierno de Juanma Moreno en hospitales, centros de salud, colegios, institutos, refuerzos sanitarios, mejora de condiciones laborales, bajada de ratios educativas y reducción de la lista de espera de la dependencia.

"Lo público también es que nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cuenten con todos los recursos, medios y efectivos para protegernos sin perder la vida por el camino", ha afirmado Navarro, quien ha reivindicado "más medios para Guardia Civil, Policía Nacional y policías locales".

Así, ha señalado que esa defensa de lo público "pasa igualmente por reforzar los servicios esenciales, bajar impuestos para recaudar más y dedicar esos recursos a mejorar la sanidad, la educación, los servicios sociales y la atención a quienes más lo necesitan".

Ha contrapuesto "el bloqueo de Sánchez y Montero" con el modelo de Juanma Moreno, "basado en moderación, diálogo, concordia y convivencia", y ha destacado que el presidente andaluz "ha conseguido que volvamos a sentirnos orgullosos de ser andaluces".

"Esta campaña va sobre todo de Andalucía, de esa Andalucía pujante, de progreso y oportunidades que estamos construyendo bajo la dirección del mejor presidente que ha tenido esta tierra", ha añadido Navarro, quien ha agradecido la presencia de Feijóo en Málaga y ha afirmado que "con la fuerza de Andalucía vamos a hacer posible el cambio en España", apelando a llenar las urnas el próximo 17 de mayo de ilusión, futuro y orgullo andaluz.

De la Torre, por su parte, ha destacado "lo importante que son estas elecciones y lo importante que es votar bien en estas elecciones". "Votar para una continuidad de un gobierno que ha demostrado en esas dos legislaturas la eficacia de un equipo honrado, transparente, preparado, que conoce bien los problemas de Andalucía y da una respuesta con una diferencia abismal con lo que hacían los anteriores gobernantes de la Junta de Andalucía", ha dicho.

El alcalde de Málaga ha asegurado que es "falso" que los socialistas lo puedan hacer mejor en la defensa de lo público y ha subrayado los avances que ha habido en Málaga en materia de educación, sanidad y otras materias, entre las que ha citado la vivienda.

