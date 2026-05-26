Turrillas (Almería) recupera este sábado su competición cronometrada de automovilismo tras 17 años

Presentación de la IV Cronometrada a Turrillas-Copa Diputación. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Turrillas (Almería) recupera este sábado, 30 de mayo, tras 17 años sin disputarse, la IV Cronometrada a Turrillas-Copa Diputación, una prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Cronometradas y para la Copa Diputación de Almería.

La cita comenzará a las 10,00 horas con las verificaciones administrativas y técnicas en el casco urbano del municipio. A partir de las 14,30 horas se procederá al corte de la carretera AL-3103, donde se desarrollará la subida cronometrada, mientras que desde las 15,30 horas se celebrarán las diferentes mangas previstas, con una de entrenamiento y tres clasificatorias.

La jornada concluirá con la entrega de trofeos, prevista en torno a las 20,00 horas en la Plaza de la Iglesia de Turrillas, según ha informado institución supramunicipal en una nota.

La diputada provincial de Deportes de Almería, María Luisa Cruz, ha destacado la importancia de recuperar una prueba con arraigo en el calendario automovilístico provincial y ha felicitado al Ayuntamiento de Turrillas y a la organización "por hacer posible que el motor vuelva a brillar en este municipio con una cita que reunirá a participantes de toda Andalucía y también de Murcia".

Cruz ha subrayado que este tipo de competiciones "demuestran que Almería tiene capacidad para acoger grandes eventos deportivos en todas las disciplinas y en todos los rincones de la provincia", a la vez que ha invitado "a todos los amantes del motor a disfrutar este sábado de una prueba espectacular, que será Campeonato de Andalucía y segunda puntuable de la Copa Diputación de Almería".

Por su parte, el organizador de la prueba, Salvador Segura, ha agradecido la colaboración de la Diputación de Almería, la Federación Andaluza de Automovilismo y el Ayuntamiento de Turrillas para "hacer posible el regreso de la prueba". Además, ha destacado el valor de este tipo de eventos para los municipios pequeños del interior.

"Turrillas y los pueblos del interior necesitan iniciativas como esta, porque a través del automovilismo también se genera turismo, movimiento y vida en los municipios", ha afirmado Segura.

La concejal de Deportes de Turrillas, Gema García, ha mostrado la "satisfacción" del Ayuntamiento por colaborar en la recuperación de esta cita deportiva tras casi dos décadas. "Estamos encantados de que, después de 17 años, Turrillas vuelva a acoger esta cronometrada y esperamos ayudar en todo lo necesario para que la prueba sea un éxito", ha indicado García.

El delegado de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso, ha resaltado la "buena acogida" que ha tenido la prueba entre los pilotos. Según ha explicado, la inscripción rondará los 25 participantes, una cifra "por encima de la media" dentro de un campeonato andaluz que cuenta con una decena de pruebas a lo largo del año.

La carretera de subida a Turrillas, sinuosa y con un trazado "especialmente atractivo" para esta modalidad, será el escenario de una competición que recupera esta cita del motor almeriense. La IV Cronometrada a Turrillas reunirá a algunos de los mejores pilotos de Andalucía y Murcia en una jornada que combinará deporte y espectáculo.