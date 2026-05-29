La Universidad de Mayores de la UAL (Almería) clausura sus bodas de plata con un curso récord de 1.004 matrículas

Representantes institucionales y de la Universidad de Almería, durante la clausura del curso 2025-2026 de la Universidad de Mayores en Roquetas de Mar. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 29 (EUROPA PRESS)

La Universidad de Mayores de la Universidad de Almería (UAL) ha clausurado este viernes en Roquetas de Mar el curso académico 2025-2026, en el año de sus bodas de plata, tras cubrir el cien por cien de las plazas ofertadas y alcanzar 1.004 matriculaciones.

El acto ha estado respaldado por autoridades académicas e institucionales de la Junta de Andalucía, la Diputación de Almería y los ayuntamientos de Almería, El Ejido y Roquetas de Mar.

Según ha informado la institución provincial en una nota, el programa ha conmemorado un cuarto de siglo de existencia desde su implantación en la provincia con un curso récord y un crecimiento "especialmente notable" en la última década.

La sede de Roquetas de Mar ha experimentado un incremento de casi el 60 por ciento en sus matrículas respecto al curso 2016-2017, hasta los 226 estudiantes actuales, mientras que la sede de Almería ha crecido un 45 por ciento y se sitúa en 598 alumnos. A estas cifras se suman los estudiantes de El Ejido, sede que se ha incorporado este año como una de las principales novedades del programa.

Durante el balance de gestión, la dirección del programa ha puesto en valor el "esfuerzo educativo" realizado a lo largo de estos meses, con cerca de 2.000 horas de docencia formal y alrededor de 1.000 horas destinadas a talleres prácticos de teatro, coro, yoga, UAL Activa, informática y narrativa, repartidos por las diferentes sedes "para fomentar un envejecimiento activo y participativo".

El director de la Universidad de Mayores de la UAL, Antonio Codina, ha destacado durante su discurso el valor social del proyecto. "Si miramos atrás, la evolución de este proyecto es el puro reflejo de una sociedad que se niega a envejecer de espaldas al conocimiento. Tenemos 859 mentes activas que demuestran que el hambre de saber no tiene fecha de caducidad", ha señalado.

Codina ha anunciado, además, los retos del próximo año, entre ellos la consolidación de El Ejido en su segundo curso, "con una programación al cien por cien de contenidos", la propuesta de un taller "pionero" sobre inteligencia artificial (IA) y la recuperación de los talleres de idiomas.

"También, aunque ya sabemos cómo son las obras, miramos al horizonte con la firme esperanza y el deseo de volver a nuestra sede en Almería, que actualmente está recibiendo una importante reforma", ha señalado el director, quien ha pedido la colaboración de todas las instituciones para alcanzar estos objetivos.

Asimismo, ha trasladado un mensaje de agradecimiento y aliento a los alumnos del programa. "Queridos estudiantes, gracias por darnos una lección de vida cada día y sigan cultivando esa maravillosa rebeldía de querer saber más", ha expresado.

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de Almería Ángel Escobar ha destacado que "la Universidad de Mayores es un magnífico ejemplo de cómo la colaboración entre administraciones se traduce en oportunidades reales para los almerienses".

"Gracias al trabajo conjunto de la UAL, la Diputación, la Junta y los ayuntamientos, este programa sigue creciendo y acercando el conocimiento a personas de toda la provincia", ha resaltado.

Escobar ha señalado que este curso, "con más de mil matrículas y con la incorporación de El Ejido como nueva sede", confirma el éxito de una iniciativa que permite "seguir aprendiendo, compartir experiencias y mantener viva la ilusión por formarse en cualquier etapa de la vida". A su juicio, la respuesta del alumnado demuestra que "nunca es tarde para aprender" y que la Universidad de Mayores tiene "un enorme valor social".

La concejala de Educación, Conservación y Mantenimiento de Edificios Públicos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Lourdes García, ha destacado el "compromiso" que el Consistorio mantiene desde hace más de dos décadas con la Universidad de Mayores de la UAL, un proyecto que "contribuye al aprendizaje permanente, al envejecimiento activo y a mejorar la calidad de vida de nuestros mayores".

García ha subrayado, además, la participación del municipio en esta iniciativa académica y social, ya que "más de 200 vecinos y vecinas de Roquetas de Mar forman parte actualmente de la Universidad de Mayores, lo que demuestra el enorme interés de nuestros mayores por seguir aprendiendo, compartiendo experiencias y manteniéndose activos".

La Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta en Almería ha reafirmado su "firme compromiso" con el envejecimiento activo a través de su colaboración continua con el Programa Universitario para Mayores de la UAL.

La iniciativa cuenta con el respaldo y la cofinanciación de la Consejería y busca ofrecer un espacio de aprendizaje permanente, estímulo intelectual y participación social para personas mayores de 55 años de la provincia, sin barreras formativas previas.

En este sentido, Manuel Magán ha destacado que "el apoyo a estas aulas universitarias no es solo una inversión en cultura, sino una herramienta fundamental para combatir la soledad no deseada, mejorar la calidad de vida de nuestros mayores y aprovechar todo el talento y la experiencia que tienen que aportar a la sociedad almeriense".

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, ha recordado que "la Universidad de Mayores nació en el curso 2000-2001 en la ciudad de Almería, con el apoyo, entre otros, del Ayuntamiento de Almería".

"Actualmente, 598 personas están inscritas en la ciudad de Almería. Este proyecto es un ejemplo de cómo la Universidad de Almería ha sido y sigue siendo una pieza clave en el crecimiento de nuestra tierra", ha manifestado.

La edil ha señalado que la sociedad tiene "la responsabilidad de cuidar a nuestros mayores y de promover un envejecimiento activo, saludable y participativo". "Mantener activa la mente es importante, pero igual de importante es mantener activas las relaciones personales, sentirse útil, acompañado y formar parte de una comunidad", ha añadido.

El concejal de Educación de El Ejido, Javier Rodríguez, ha resaltado que el municipio "ha sido sede por primera vez de la Escuela de Mayores con un gran éxito, ofreciendo un marco ideal para que este colectivo pueda adquirir nuevos conocimientos, satisfacer sus inquietudes culturales e intelectuales y fomentar las relaciones sociales en su tiempo libre".