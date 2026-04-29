Vera (Almería) culmina su hermanamiento con Cuevas del Almanzora y Mazarrón al reivindicar su pasado minero común

Autoridades y chefs participantes en el acto de hermanamiento entre Vera, Cuevas del Almanzora (Almería) y Mazarrón (Murcia), con ejemplares del recetario presentado. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

VERA (ALMERÍA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Vera (Almería) ha acogido el tercer y último acto institucional del hermanamiento con Cuevas del Almanzora y Mazarrón, con el que ha culminado un proceso iniciado en 2024 para reforzar los lazos históricos, culturales y sociales entre estas tres localidades a partir de un pasado común vinculado a la minería.

La diputada provincial Esther Álvarez ha participado en este encuentro, que ha servido para poner en valor una relación histórica marcada por una actividad minera que durante el siglo XIX propició el desplazamiento de numerosos vecinos de Vera y Cuevas del Almanzora hacia Mazarrón, con un "intercambio de conocimiento, esfuerzo y vida que aún forma parte de la identidad compartida de estos territorios".

La jornada ha comenzado con una recepción institucional en el Ayuntamiento de Vera, donde el alcalde, Alfonso García Ramos, ha dado la bienvenida a los alcaldes de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández, y de Mazarrón, Ginés Campillo, junto a miembros de sus corporaciones municipales, cronistas, archiveros y representantes institucionales, según ha informado la institución provincial en una nota.

Durante este acto, los regidores han firmado en el Libro de Honor y han intercambiado detalles institucionales. Posteriormente, el acto central se ha celebrado en el edificio municipal Casa Orozco, antiguo palacete vinculado al desarrollo minero del Levante almeriense y convertido en un "espacio de referencia para la innovación y el emprendimiento".

En este marco, el alcalde de Vera ha destacado que el encuentro supone "el reconocimiento de una historia común forjada por generaciones de hombres y mujeres que, con su trabajo, unieron el destino de nuestros pueblos", y ha mostrado su "satisfacción" por un proyecto que "estrecha lazos entre Cuevas del Almanzora, Mazarrón y Vera a través de la minería y la gastronomía".

Durante la jornada también se ha resaltado el papel histórico de Vera como centro neurálgico administrativo en el siglo XIX, así como la relevancia de su Escuela de Capataces de Minas y la actividad de fundición desarrollada en el municipio.

Uno de los momentos centrales del acto ha sido la presentación del recetario 'Sabores de un pasado minero común', elaborado con la colaboración de la Diputación de Almería. La publicación recoge recetas tradicionales de cada municipio, reinterpretadas por chefs de las tres localidades, para "poner en valor la identidad culinaria compartida y el uso de productos de proximidad".

El alcalde de Mazarrón ha señalado que "este hermanamiento es mucho más que un acto institucional; hoy cerramos este camino con orgullo, mirando al pasado para entender quiénes somos y al futuro con nuevas oportunidades de colaboración", y ha destacado el valor del recetario como "símbolo de una memoria común construida con esfuerzo y sacrificio".

El alcalde de Cuevas del Almanzora ha subrayado que "la cocina es un lenguaje universal que no necesita traducción, y este recetario refleja una vecindad que se forjó en la dureza de la mina y que hoy se expresa a través de la gastronomía".

Por su parte, la diputada provincial ha indicado que esta jornada permite poner en valor un legado compartido vinculado a la historia minera, presente en las tradiciones y la gastronomía de estos municipios, además de favorecer "el contacto entre territorios con elementos comunes".

El acto ha concluido con la entrega simbólica de ejemplares del recetario a los municipios participantes y una degustación de las elaboraciones presentadas, en un ambiente de convivencia entre autoridades, chefs y asistentes.

Con este encuentro, Vera ha puesto el broche final a un proceso de hermanamiento que "refuerza la cooperación institucional y consolida una relación basada en una historia común que sigue viva en la identidad, las tradiciones y la gastronomía" de estos tres municipios.