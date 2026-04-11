El VI encuentro nacional de Cazadores de Perdiz con Reclamo se celebra en El Ejido - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Santa María del Águila, en El Ejido, ha sido escenario del VI Encuentro Nacional de Cazadores de Perdiz con Reclamo, una cita que ha reunido a aficionados de toda España en torno a esta modalidad cinegética tradicional.

La jornada, organizada por la Asociación Nacional del Arte de la Caza de Perdiz con Reclamo (Anacper), ha contado con actividades de convivencia, divulgación y solidarias. Además, la asociación ha realizado una comida de convivencia, según se recoge en una nota de la Diputación de Almería.

El evento, celebrado en el Hotel El Edén, se ha desarrollado durante la mañana de este sábado. El acto de bienvenida ha contado con la participación del vicepresidente de la Diputación de Almería, Ángel Escobar; el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, y el delegado territorial de Medio Ambiente, Manuel de la Torre, quienes han dado la bienvenida a todos los asistentes.