Las VIII Jornadas 'El deporte como vía hacia la inclusión' reúnen a 738 participantes en la Universidad de Almería

Participantes en las VIII Jornadas 'El deporte como vía hacia la inclusión', celebradas en las instalaciones deportivas de la Universidad de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Las VIII Jornadas 'El deporte como vía hacia la inclusión' han reunido este miércoles a 738 participantes en la Universidad de Almería (UAL), entre alumnado de centros educativos, personas procedentes de asociaciones, docentes y voluntariado, en una mañana de convivencia en torno al deporte adaptado.

Diputación de Almería, Ayuntamiento de Almería y Junta de Andalucía han arropado a la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM) y al Club Deportivo Depoadap en la celebración de esta cita, en la que también han colaborado la propia UAL y las administraciones municipal y autonómica para fomentar la inclusión a través del deporte.

Las instalaciones deportivas de la UAL se han convertido en un gran espacio de participación, sensibilización y aprendizaje compartido entre personas con y sin discapacidad, según ha trasladado la institución provincial en una nota.

La diputada de Familia e Igualdad de la Diputación de Almería, Lorena Nieto, ha destacado el trabajo que realizan "día a día para romper barreras y para que la inclusión sea real".

"Estas jornadas son fundamentales porque reúnen a menores y jóvenes, con y sin discapacidad, en un ambiente de respeto, convivencia y humanidad, y trasladan a los más jóvenes que todos somos iguales", ha aseverado.

Nieto ha agradecido además el trabajo de la FAAM y Depoadap en la organización de esta iniciativa, así como la implicación de las asociaciones, centros docentes y voluntarios que han participado en la jornada.

"Hoy numerosas asociaciones de la provincia comparten espacio con colegios y centros educativos para disfrutar de una mañana estupenda, en la que el deporte vuelve a demostrar que es una herramienta muy poderosa para unir a las personas", ha señalado.

Por su parte, el delegado del Rector de Comunicación y Coordinación de la UAL, Miguel Pérez, ha señalado que "es una alegría tremenda recibir esta actividad un año más, porque conecta muy bien con lo que queremos que sea la universidad: un espacio abierto, inclusivo y una herramienta potente de transformación social".

Pérez ha subrayado también la importancia de la colaboración entre instituciones, entidades sociales, asociaciones, voluntariado y centros educativos para avanzar en inclusión. "Sin esa unión entre entidades no es posible lograr el cambio social claro que nos gustaría para Almería", ha añadido.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almería, Antonio Casimiro, ha resaltado el papel del deporte como "vehículo para mejorar la calidad de vida de las personas y favorecer una inclusión real". "El deporte es una de las herramientas más importantes que tenemos para ofrecer espacios de socialización, integración y mejora personal a personas con cualquier tipo de diversidad funcional", ha apuntado.

Casimiro ha subrayado la implicación de los clubes deportivos de la ciudad y ha recordado el trabajo desarrollado desde el Ayuntamiento para abrir nuevos espacios de participación. En este sentido, ha señalado que el Patronato Municipal de Deportes ha impulsado el Consejo Asesor del Deporte Inclusivo.

"LA GRAN FIESTA DEL DEPORTE INCLUSIVO"

El presidente de la FAAM, Valentín Sola, ha definido estas jornadas como "la gran fiesta del deporte inclusivo" y "uno de los eventos de estas características más importantes de la provincia de Almería". "Esta actividad permite que chicos y chicas con y sin discapacidad compartan deporte, experiencias y aprendizaje en un mismo espacio", ha afirmado.

Sola ha señalado que el objetivo de esta cita es poner en valor las capacidades de todas las personas y mostrar que las diferencias enriquecen a la sociedad. "Queremos que el deporte inclusivo también sea una forma de combatir el acoso escolar, porque ayuda a entender que las capacidades están por encima de cualquier diferencia", ha manifestado.

Por su parte, el presidente de Depoadap, José Carlos Tejada, ha realizado un balance positivo del trabajo desarrollado durante los últimos meses en materia de deporte inclusivo.

Tejada ha recordado que "este curso ya han participado más de mil alumnos y alumnas con y sin discapacidad en el programa de la Fundación Sanitas", además de las jornadas celebradas recientemente con el Patronato Municipal de Deportes, que reunieron a más de 500 participantes.