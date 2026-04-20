El VIII Torneo Ciudad de Vera (Almería) U13 reúne a ocho equipos de baloncesto del 30 de abril al 3 de mayo

Presentación del VIII Torneo Ciudad de Vera U13 de baloncesto. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería, el Ayuntamiento de Vera y el Club de Baloncesto UPLA han presentado en el Pabellón Moisés Ruiz el VIII Torneo Ciudad de Vera de baloncesto U13, una cita que reunirá a ocho equipos de primer nivel del 30 de abril al 3 de mayo.

Según ha detallado la institución provincial en una nota, el torneo contará con la participación de equipos como Real Madrid, FC Barcelona, Unicaja Málaga, Valencia Basket, Joventut, UCAM Murcia, Dubai Basketball y el propio CB UPLA.

Durante la presentación, la diputada de Deportes de Almería, María Luisa Cruz, ha destacado que el torneo, que reúne a equipos de primer nivel, tanto nacional como internacional, permitirá a los espectadores "disfrutar del deporte base". Además, ha subrayado que esta competición amplía su alcance con sedes en otros municipios como Los Gallardos.

Por su parte, el alcalde de Vera, Alfonso García, ha puesto el acento en el impacto del evento más allá del ámbito deportivo. "Este evento forma parte de la programación deportiva del municipio y se desarrolla fuera del periodo estival, con participación de equipos y visitantes vinculados a la actividad deportiva, gracias al trabajo coordinado de los distintos equipos y áreas implicadas", ha expresado.

El presidente del CB UPLA, Rafael Franco, ha agradecido el respaldo institucional y la implicación de todas las personas que hacen posible el torneo. Además, ha señalado que desde el club afrontan esta cita "con ilusión", ya que sus jugadores tendrán la oportunidad de competir con algunas de las mejores canteras en un entorno que "fomenta el aprendizaje y la convivencia deportiva".

Asimismo, ha detallado que la competición se desarrollará a lo largo de varias jornadas, con un calendario de partidos que reunirá a los ocho equipos participantes en distintas sedes, combinará encuentros de fase inicial y eliminatorias y permitirá a los jugadores disputar varios partidos y compartir espacios de convivencia deportiva durante todo el torneo.