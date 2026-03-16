El XVI Circuito de Carreras Populares de la Diputación de Almería llegará a 18 municipios entre marzo y octubre

Presentación de la XVI edición del Circuito de Carreras Populares de la Diputación Provincial de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La XVI edición del Circuito de Carreras Populares de la Diputación de Almería, que se celebrará entre el 21 de marzo y el 24 de octubre, amplía este año su calendario hasta las 18 pruebas, una más que en la edición anterior, con la incorporación de Benahadux, Zurgena y Mojácar como nuevas sedes.

La diputada de Deporte, Vida Saludable y Juventud de la Diputación de Almería, María Luisa Cruz, ha destacado la consolidación de este evento, que hunde sus raíces en el antiguo circuito del Levante puesto en marcha en 1998, y ha subrayado el "carácter vertebrador" de una prueba que recorre distintos puntos de la provincia.

"Nos proponemos recorrer la provincia de María a Enix, de Laujar de Andarax a San Juan de los Terreros. El compromiso por llevar el deporte a todos los rincones, sin mirar su población, sigue firme. De hecho, un tercio de las carreras se realizan en municipios de menos de 2.000 habitantes", ha precisado en un comunicado.

Durante la presentación, la diputada también ha hecho balance de la última edición y ha calificado de "gran logro" la capacidad de fidelización del circuito, que reunió a 4.500 participantes, entre ellos 1.100 menores de 18 años, "asegurando el presente y futuro del atletismo provincial", además de 3.300 adultos y representantes de 54 clubes deportivos.

"Estas cifras son el reflejo del trabajo de los técnicos, de los ayuntamientos y, por supuesto, de los corredores que confían en nosotros cada año para afrontar este maravilloso reto", ha señalado Cruz.

La institución provincial también ha querido rendir un homenaje especial a los patrocinadores, con una mención destacada a Deportes Blanes y a su fundador, Guillermo Blanes, por acompañar el proyecto desde sus inicios en 2011. Asimismo, se ha dado la bienvenida a los nuevos colaboradores, Media Maratón de Almería y All Four Sport, que se unen a los ya veteranos FrioNature, Fisioalmería Centro y Centro de Podología de Murga.

Cruz también ha puesto en valor el despliegue de seguridad necesario para un evento de estas características. "Para nosotros la seguridad es lo primero. Gracias a Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil y a la DGT por facilitarnos las cosas y permitir que cada carrera sea una jornada de fiesta y deporte".

Por su parte, el campeón de los últimos cuatro circuitos, el atleta Mohamed Koula, se ha mostrado muy satisfecho y ha afirmado que su presencia en el acto responde al deseo de poner en valor su trayectoria como atleta, tras haber ganado el circuito durante cuatro años seguidos, así como su labor como entrenador.

"Mi club ha demostrado saber competir, logrando la victoria en todos los escenarios de esta competición", ha expresado. Del mismo modo, ha explicado que desde Sayma Níjar participan en este circuito porque sienten que es "como nuestra propia casa, una verdadera familia".

CALENDARIO OFICIAL 2026

El circuito contará con pruebas con recorridos de entre siete y diez kilómetros repartidas por distintos municipios de la provincia.

La primera cita tendrá lugar en Enix el 21 de marzo, a la que seguirá Benahadux el 28 de marzo. En abril el calendario incluye Bédar el 25, mientras que en mayo se celebrarán carreras en Abla el día 2, Zurgena el 16 y Olula del Río el 23.

Durante el mes de junio las pruebas se disputarán en Sorbas el día 6, María el 13 y Laujar de Andarax el 20, mientras que en julio el circuito continuará en Turre el 11 y Cuevas del Almanzora el 18. En agosto se celebrarán carreras en Garrucha el día 1 y en Tíjola el 29.

El calendario proseguirá en septiembre con las citas de Macael el día 5 y Mojácar el 20, y concluirá en octubre con las pruebas de Antas el día 3, Balanegra el 10 y Pulpí el 24.

En cuanto a las inscripciones, la organización ha establecido un sistema de precios para favorecer la participación, con la posibilidad de inscribirse a todo el circuito o realizar inscripciones individuales para cada carrera.

La inscripción al circuito completo, que incluye las 18 pruebas, parte desde 40 euros para federados y 55 euros para no federados. En el caso de los menores, la cuota es de diez euros, mientras que las categorías Peques son gratuitas.

Para quienes prefieran participar en pruebas concretas, la inscripción individual tiene un coste de once euros para adultos y de dos euros para menores. Además, el circuito mantiene las Carreras Saludables, una modalidad no competitiva con una cuota de cinco euros por carrera o 25 euros por todo el circuito.

El circuito contempla categorías para todas las edades, desde Peques A, nacidos entre 2022 y 2025, hasta la categoría Máster H, para nacidos en 1956 y años anteriores, con el objetivo de que personas de distintas edades puedan participar. Las inscripciones pueden realizarse de forma 'online' a través de la web oficial 'www.carreraspopulares.com'.