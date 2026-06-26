La Diputación de Sevilla presenta su campaña del Orgullo LGTBI con el lema de una provincia donde "nadie sobra"

La Diputación de Sevilla presenta su campaña para el Orgullo 2026 - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha presentado este viernes la campaña institucional con motivo del Día del Orgullo LGTBI, que bajo el lema 'Quien fue a Sevilla, nunca perdió su silla' pretende simbolizar a través de las sillas del spot que "en esta provincia nadie sobra y nadie debe sentirse fuera de lugar".

Además, también se ha presentado el 'Bus del Orgullo' que recorrerá el desfile del 27 de junio y representa "el camino recorrido en conquistas sociales", según consta en una nota remitida por la institución provincial.

El presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha lanzado una defensa clara de una provincia "cohesionada" que avance en libertad e igualdad. "Si no trabajamos para construir una sociedad de la que todos nos podamos sentir orgullosos y de la que toda la gente se pueda sentir orgullosa, posiblemente no estaremos haciendo bien el trabajo que nos corresponde".

Al encuentro han asistido las asociaciones ATA, Adhara, Asociación Adriano Antinoo, Fundación Triángulo y la Federación Arco Iris, equipos técnicos de Igualdad y concejalías de la provincia.

La campaña se articula en torno a distintas líneas de actuación que combinan sensibilización, recursos educativos, actividades culturales, participación ciudadana y apoyo a iniciativas municipales, como ha detallado la diputada provincial de Cohesión Social e Igualdad, María Encarnación Fuentes.

En concreto, un total de 63 actividades de sensibilización y visibilidad que los Ayuntamientos ponen en marcha con la financiación de la Línea 4, y las actuaciones que lleva Diputación a algunos municipios como teatros, pasacalles, espectáculos drag y vehículos.

A lo largo de la jornada, también se ha podido conocer la exposición itinerante 'Es Natural', una visión divulgativa sobre la diversidad presente en la naturaleza y que ayuda a promover el respeto a las diferentes realidades afectivo-sexuales y de género. La muestra recorre doce municipios de la provincia.