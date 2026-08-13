La Escuela Infantil Virgen Inmaculada de Granada renovará su cubierta tras los daños por el temporal

La delegada de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía en Granada, María José Martín Gómez, ha visitado la Escuela Infantil Virgen Inmaculada en la capital para conocer la actuación que se va a ejectuar para renovar la cubierta del edificio. - JUNTA

GRANADA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía en Granada, María José Martín Gómez, ha visitado la Escuela Infantil Virgen Inmaculada en la capital para conocer la actuación que la Agencia Pública Andaluza de Educación va a ejecutar con el objetivo de renovar por completo la cubierta del edificio, una intervención que supondrá una inversión de 199.502,05 euros.

Las obras responden a los daños ocasionados por los temporales de lluvia registrados durante los meses de enero y febrero de 2026, que provocaron múltiples goteras y filtraciones generalizadas en distintas dependencias del centro. La actuación permitirá recuperar la estanqueidad del edificio y garantizar unas instalaciones adecuadas para el desarrollo de la actividad educativa.

El proyecto contempla la renovación integral de los 647 metros cuadrados de cubierta del edificio. Para ello, se sustituirá la lámina impermeabilizante, se desmontará y volverá a colocar la capa de grava de protección y se repondrá o ampliará el aislamiento térmico, mejorando tanto la protección frente a las filtraciones como la eficiencia energética del inmueble.

Las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de tres meses, serán ejecutadas por la UTE Construcciones Gallardo Barrera S.L., Construcciones Retortillo Domínguez S.L. y Tecnología Coop. S.C.A.

"La rápida respuesta ante los daños ocasionados por los fenómenos meteorológicos es fundamental para garantizar que nuestros centros educativos continúen ofreciendo espacios seguros y confortables para los niños y niñas más pequeños", ha señalado Martín durante la visita.

La delegada ha destacado también que "la conservación preventiva de los edificios educativos es una prioridad para la Consejería, ya que permite preservar el patrimonio público y asegurar que la actividad educativa se desarrolle en las mejores condiciones posibles".

Asimismo, ha recordado que "la Junta de Andalucía continúa realizando un importante esfuerzo inversor para mantener y mejorar la red de centros educativos públicos, adaptándolos a las necesidades actuales y reforzando su capacidad de respuesta ante situaciones sobrevenidas como las provocadas por los temporales".

La actuación está promovida por la Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, dentro de su programa de conservación y mejora de las infraestructuras educativas de Andalucía.

La Escuela Infantil Virgen Inmaculada

La Escuela Infantil Virgen Inmaculada atiende actualmente a 101 niños y niñas del primer ciclo de Educación Infantil y cuenta con una plantilla integrada por 19 docentes y 19 profesionales de administración y servicios.

El centro ofrece un servicio integral de atención a las familias mediante atención socioeducativa, aula matinal, comedor escolar y aula de tarde, favoreciendo la conciliación de la vida familiar y laboral.

Además, desarrolla diversos programas impulsados por la Consejería, entre ellos Bibliotecas Escolares, Bienestar Emocional, el Plan de Igualdad de Género en Educación de Andalucía y el Plan de Actuación Digital (Código Escuela 4.0), iniciativas que contribuyen a mejorar la calidad educativa desde las primeras etapas de escolarización.