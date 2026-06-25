Junta y Sandfire Matsa refuerzan su alianza para impulsar en Huelva una FP conectada con el empleo

El delegado de Desarrollo Educativo de la Junta en Huelva, Carlos Soriano, mantiene un encuentro de trabajo con la directora de Recursos Humanos de Sandfire Matsa, Nuria Fresco García. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Huelva continúa avanzando en su objetivo de adaptar la Formación Profesional a la realidad económica y social de la provincia. En este marco, el delegado territorial, Carlos Soriano, acompañado por la Jefatura del Servicio de Formación Profesional, ha mantenido un encuentro de trabajo con la directora de Recursos Humanos de Sandfire Matsa, Nuria Fresco García, para fortalecer los canales de comunicación y colaboración.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la reunión se enmarca en la estrategia de "escucha activa y contacto permanente" que desarrolla la Delegación Territorial con los principales agentes económicos de la provincia, con el fin de conocer de primera mano la evolución de los sectores productivos, detectar oportunidades de empleo y disponer de información actualizada que permita orientar la planificación futura de la oferta de Formación Profesional.

Durante el encuentro se abordaron las necesidades presentes y futuras del mercado laboral, así como los perfiles profesionales más demandados en sectores estratégicos para la economía onubense. Esta colaboración resulta "fundamental" para que la Formación Profesional "responda a la realidad económica de cada momento y sea capaz de anticiparse a las necesidades futuras de las empresas y del territorio".

Así, desde la Junta han subrayado que la Formación Profesional se ha convertido en "una de las principales herramientas de desarrollo económico, cohesión territorial y generación de oportunidades para los jóvenes". En Huelva, la apuesta por una formación conectada con el empleo, con las empresas y con las necesidades reales de cada comarca está permitiendo "avanzar hacia un modelo más útil, más flexible y más cercano a la ciudadanía".

Carlos Soriano ha destacado que la FP "vive actualmente el momento más importante de su historia" y que se ha consolidado como "una opción de excelencia, con elevados niveles de inserción laboral y cada vez más reconocida por las familias". "La Formación Profesional es una de las vías más rápidas y eficaces para acceder a un empleo cualificado. Nuestro objetivo es que ningún joven tenga que marcharse de su comarca para encontrar una formación adaptada a sus intereses profesionales y con oportunidades reales de futuro", ha señalado.

Asimismo, el delegado territorial ha subrayado que cada nueva implantación de ciclos formativos responde a "un análisis riguroso de las necesidades del entorno y al diálogo permanente con los sectores productivos". "Estamos construyendo una Formación Profesional más innovadora, más flexible y más conectada con la realidad económica de la provincia", ha afirmado.

Este trabajo conjunto cobra "especial relevancia" por el papel que desempeña Sandfire Matsa en la economía provincial. La compañía genera cerca del 5% del PIB de Huelva y sostiene más de 4.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos. Además, aporta más de 200 millones de euros anuales a la economía provincial a través de salarios, impuestos y contratación de proveedores locales.

La colaboración entre la administración educativa y empresas tractoras como Sandfire Matsa contribuye a identificar oportunidades de empleo, facilitar el relevo generacional en sectores estratégicos y favorecer la fijación de población en los municipios del interior de la provincia. Todo ello "redunda en una mayor capacidad para generar oportunidades reales de futuro para los jóvenes y fortalecer el desarrollo económico y social del territorio".

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional reafirma así su compromiso con una Formación Profesional "útil, moderna y orientada al empleo", basada en el conocimiento de la realidad empresarial de Huelva y en una planificación rigurosa que responda al interés general de la ciudadanía.