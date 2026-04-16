La FAMP celebra el quinto webinar de la Red EDIL sobre capitalización de proyectos para mejorar políticas públicas

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha celebrado este jueves el quinto webinar de la Red EDIL Andalucía. - FAMP

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha celebrado este jueves el quinto webinar de la Red EDIL Andalucía, centrado en la capitalización de proyectos PAI-EDIL y en cómo transformar la experiencia acumulada en valor para mejorar las políticas públicas. La sesión, desarrollada en formato online, se enmarca en el ciclo de acompañamiento técnico impulsado por el Comité para el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Andalucía (Comité Dusia), orientado a reforzar las capacidades de las entidades locales andaluzas en la fase de implementación de sus Planes de Actuación Integrados (PAI).

Durante el webinar se abordó, en clave práctica, el concepto de capitalización en el periodo 2021-2027, poniendo el foco en la importancia de ir más allá de la ejecución de los proyectos para sistematizar aprendizajes, identificar resultados y convertir la experiencia en conocimiento útil para la mejora de las políticas públicas, según lo destacado por la FAMP en una nota de prensa.

La sesión permitió profundizar en cómo transformar los proyectos financiados con fondos Feder en herramientas transferibles, subrayando la necesidad de documentar adecuadamente los procesos, recoger evidencias y generar materiales que faciliten la replicabilidad de las actuaciones en otros contextos. En este sentido, se destacó que la capitalización no es una fase final, sino un enfoque que debe integrarse a lo largo de todo el ciclo del proyecto.

Asimismo, se presentaron distintas oportunidades para dar continuidad y escalar los aprendizajes generados, a través de programas europeos de redes de ciudades como Urbact, así como de iniciativas de intercambio como las peer reviews o el aprendizaje entre ciudades (peer-to-peer), que permiten compartir experiencias, contrastar enfoques y reforzar la dimensión europea de los proyectos locales.

El webinar también puso de relieve el valor estratégico de la capitalización para reforzar la visibilidad, el impacto y la sostenibilidad de las actuaciones financiadas, contribuyendo a una gestión más eficiente y orientada a resultados de los fondos europeos en el ámbito local. La sesión concluyó con un espacio de participación y resolución de consultas, en línea con el enfoque de la Red EDIL como comunidad de intercambio y apoyo práctico entre entidades locales, evidenciando el interés de municipios y diputaciones por avanzar en esta dimensión de los PAI 2021-2027.

El Comité para el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Andalucía (Comité Dusia) es un espacio técnico impulsado en el seno de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para acompañar a las entidades locales andaluzas en el diseño, despliegue y seguimiento de estrategias de desarrollo urbano sostenible financiadas con fondos europeos.

En este marco, la Red EDIL actúa como una red de cooperación, formación y apoyo técnico dirigida a municipios y diputaciones con Planes de Actuación Integrados (PAI), promoviendo el intercambio de experiencias, la generación de conocimiento práctico y el refuerzo de las capacidades locales para una gestión eficaz de los fondos Feder.