Abre en la Fundación Cajasol 'Antoine Cas + Semana Santa' con bocetos inéditos del cartel de la Semana Santa de Sevilla

Inauguración de la exposición 'Antoine Cas + Semana Santa' en la Fundación Cajasol. - FUNDACIÓN CAJASOL

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol en Sevilla ha inaugurado este miércoles la tercera exposición de su programación Tramos de Cuaresma con la apertura de 'Antoine Cas + Semana Santa', una muestra en colaboración con el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla.

Segçin han indicado la organización en una nota, se expone el cartel original de la Semana Santa de Sevilla 2026 junto a una selección antológica de la trayectoria del pintor gaditano Antoine Cas (nombre artístico de Antonio Casamitjana), cuya obra "ha conquistado en los últimos años un lugar de referencia en el arte cofrade andaluz".

El acto de inauguración, celebrado en la Sala Velázquez de la sede sevillana de la Fundación Cajasol, ha contado con la presencia de Antonio Pulido, presidente de la institución; Francisco Vélez de Luna, presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla; Francisco S. Ros González, comisario científico de la exposición; el artista Antoine Cas, y Manuel Alés, delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla.

Antonio Pulido ha situado la nueva muestra en el contexto de una temporada que ya acumula más de 50.000 visitas tras "el éxito" de la exposición sobre el orfebre Cayetano González, recientemente clausurada.

"La que abrimos hoy no va a ser menos", ha afirmado, señalando que el ciclo Tramos de Cuaresma "conecta con una base muy amplia de la sociedad sevillana".

El presidente de la Fundación Cajasol ha puesto en valor también el vínculo institucional que sostiene este tipo de iniciativas. "Para nuestra entidad es un honor colaborar con el Consejo de Hermandades para ampliar y divulgar cada año el patrimonio del arte cofrade de la ciudad. Es nuestro compromiso con nuestras raíces culturales, con nuestras tradiciones más representativas y con todas las manifestaciones artísticas", ha asegurado.

Por su parte, Francisco Vélez de Luna ha agradecido la disposición de la Fundación Cajasol hacia el Consejo de Hermandades. "Este lugar es un referente para Sevilla en cuanto a su obra cultural, social y a la piedad popular", afirmó, añadiendo que la institución "siempre tiene abiertas sus puertas" para el mundo cofrade sevillano, ha subrayado.

En la misma línea, Manuel Alés ha destacado el valor de la propuesta para el conjunto de la ciudad. "Estoy seguro de que esta exposición la van a disfrutar todos los sevillanos y quienes nos visitan estos días. Estamos ante un artista consolidado y con un estilo propio", ha reseñado.

Asimismo, el comisario Francisco S. Ros González ha subrayado en la inauguración la "facilidad" de trabajar con la institución. "Es enormemente fácil contar con los espacios y el equipo técnico de la Fundación para cualquier exposición", ha indicado.

La propuesta ofrece al visitante una lectura singular del proceso creativo: junto al cartel definitivo, ejecutado en óleo, acrílico, pastel y carbón sobre lino crudo (180 x 120 cm), se presentan los bocetos y los estudios previos, incluidas las alternativas que el artista descartó antes de llegar a la composición final.

Este itinerario permite comprender las decisiones que condujeron a Cas a elegir al Cristo de las Misericordias, imagen del siglo XVII atribuida a Pedro Roldán y titular de la Hermandad de Santa Cruz, como eje vertebrador de una obra en la que, en palabras del catedrático de Historia del Arte José Roda Peña, comisario institucional de la muestra y vicepresidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías, el Crucificado emerge sobre un fondo envolvente de tonalidades carmesíes, poblado de figuras que evocan almas, ángeles y el drama de la Redención, con la Magdalena del Buen Fin a sus pies como presencia silenciosa y fiel.

Las diecinueve piezas trazan un recorrido por la producción cofrade de Cas desde 2019: carteles de Semana Santa de Huelva y San Roque; el paño de la Santa Faz realizado para la Hermandad del Valle; la Sagrada Mortaja encargada por la hermandad homónima de Sevilla; y tres obras nuevas e inéditas -Luna, Crucificado y Christus- creadas específicamente para esta ocasión.

El conjunto permite apreciar la versatilidad técnica de un artista que combina óleo, acrílico, carbón y pastel en composiciones que dialogan entre el figurativismo y la abstracción expresionista, con Mark Rothko como referente en el tratamiento del color. Antoine Cas (Cádiz, 1969) es licenciado en Bellas Artes en las especialidades de pintura y conservación y restauración, así como en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, ciudad en la que tiene abierto su estudio.

Desde que su obra apareció en la portada de la revista Pasión en Sevilla en 2019 recreando el misterio de la Coronación de Espinas de la Hermandad del Valle, hermandades y consejos de toda Andalucía han requerido su trabajo para carteles de Semana Santa, encargos devocionales y publicaciones.

La elección del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla para firmar el cartel de 2026 es "el reconocimiento a cuatro décadas de carrera artística construida con rigor, independencia creativa y un compromiso sostenido con la pintura figurativa de trazo contemporáneo".

El artista ha compartido en la inauguración lo que supone para él el respaldo de la Fundación Cajasol. "Su labor nos ayuda, como toda la cultura, a seguir respirando e inspirándonos en la vida", ha afirmado.

'Antoine Cas + Semana Santa' podrá visitarse desde el miércoles 18 de marzo hasta el miércoles 1 de abril de 2026 en la Sala Velázquez de la Fundación Cajasol en Sevilla (c/ Álvarez Quintero, s/n), en horario de lunes a domingo de 11,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 21,00 horas.

La exposición se enmarca dentro de Tramos de Cuaresma, la programación con la que la Fundación Cajasol dedica cada año a la Semana Santa una amplia oferta artística y patrimonial para todos los públicos. La entrada es libre hasta completar aforo.