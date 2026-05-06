Por Andalucía lamenta que Huelva "sigue en posiciones de cola" en empleo y pide un modelo "estable y digno"

El candidato de Por Andalucía al Parlamento andaluz por la provincia de Huelva, José Antonio Jiménez. - POR ANDALUCÍA

HUELVA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía al Parlamento andaluz por la provincia de Huelva, José Antonio Jiménez, ha reivindicado este miércoles la "necesidad" de impulsar un modelo de empleo "estable, digno y con salarios suficientes para vivir" y ha señalado que, aunque las cifras del primer trimestre reflejan una reducción del desempleo, Huelva "continúa lejos de la media nacional" y sigue "ocupando posiciones de cola en numerosos indicadores laborales".

Así lo ha manifestado durante una rueda de prensa celebrada en el Centro de Inserción Sociolaboral del barrio de Los Rosales, donde ha analizado los últimos datos de empleo conocidos en Andalucía y la situación laboral de la provincia onubense.

"Ha subido el empleo y hay menos personas paradas, tanto entre hombres y mujeres como entre la juventud, pero seguimos siendo una provincia con enormes dificultades estructurales", ha afirmado.

El candidato de Por Andalucía ha defendido que la mejora del mercado laboral "no puede atribuirse al Gobierno andaluz", asegurando que "buena parte de los avances registrados en materia de contratación y salarios son consecuencia directa de las reformas impulsadas desde el Gobierno del Estado, especialmente la reforma laboral y las subidas del Salario Mínimo Interprofesional que desde el PP rechazaron".

En este sentido, Jiménez ha criticado que la Junta de Andalucía "haya rechazado casi 500 millones de euros para planes de empleo", lo que, según ha señalado, "ha supuesto perder oportunidades para miles de personas desempleadas en una provincia que necesita más inversión pública y más herramientas de inserción laboral".

Durante su comparecencia, el candidato de Por Andalucía ha advertido además de que el incremento de salarios registrado en los últimos años "está siendo absorbido por el encarecimiento brutal de la vivienda". "Aumentan los sueldos y aumenta la gente contratada, pero la vivienda acaba devorando esas mejoras porque se ha convertido en un bien imposible para muchísimas familias", ha lamentado.

Jiménez ha alertado de que esta situación "está provocando un aumento de los riesgos de pobreza y exclusión social, especialmente entre jóvenes y trabajadores con empleos precarios". "Hay personas con trabajo que siguen sin poder independizarse o llegar a fin de mes. Eso demuestra que no basta con crear empleo, sino que hace falta empleo de calidad y políticas públicas que garanticen derechos", ha subrayado.

Desde Por Andalucía han defendido un "cambio" de modelo económico y laboral para Andalucía basado en "el refuerzo de las políticas activas de empleo, la lucha contra la precariedad y la protección de los derechos laborales". Entre las propuestas recogidas en el programa electoral de la coalición destacan el impulso de planes de empleo orientados a jóvenes y parados de larga duración, el refuerzo de la inspección laboral "frente a la temporalidad y la siniestralidad", así como el apoyo a las pequeñas y medianas empresas que "generen empleo estable y con salarios dignos".

Asimismo, la formación apuesta por vincular las ayudas públicas y la contratación de las administraciones al cumplimiento de criterios sociales y laborales, "favoreciendo a empresas que garanticen condiciones dignas y fomenten el empleo de calidad". "El problema de Andalucía no es solo cuánto empleo se crea, sino qué tipo de empleo se crea y si permite vivir con dignidad", ha concluido José Antonio Jiménez, quien ha asegurado que Por Andalucía quiere "poner la economía al servicio de la mayoría social y no de unos pocos".

