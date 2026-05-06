Vox critica en Antequera "el abandono" de PP y PSOE en materia de movilidad y exige un plan para carreteras y tren

La candidata de Vox a las elecciones andaluzas, Purificación Fernández, en Antequera. - VOX

ANTEQUERA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

La candidata de Vox a las elecciones andaluzas, Purificación Fernández, ha criticado este miércoles en Antequera (Málaga) "los graves problemas de movilidad" que sufren los vecinos del municipio y del conjunto de la provincia de Málaga, una situación que, según ha afirmado, "tiene culpables claros: el Partido Popular y el Partido Socialista". Además, ha exigido "un plan urgente" en carreteras y tren.

Fernández ha acusado a ambos partidos "de haber tratado durante décadas a la provincia como una caja registradora". "Más población, más turismo, más impuestos y, sin embargo, ni una infraestructura digna a cambio. Han venido a recaudar y no a servir", ha afirmado.

Al respecto, ha puesto como ejemplo la situación de Antequera, donde, según ha recordado, "40.000 vecinos están siendo olvidados por completo". En este sentido, ha reprochado a PP y PSOE que "no hayan cumplido absolutamente nada de lo que han prometido" y ha destacado "el estado de la carretera A-7282 como muestra del abandono que padecen los antequeranos".

"Solo tienen que pasar por la A-7282, una carretera completamente destrozada, llena de baches y socavones. Esta es la auténtica vía andaluza del señor Moreno Bonilla: carreteras con baches y socavones", ha criticado Fernández.

De igual modo, ha lamentado que 'populares' y socialistas "jueguen a echarse las culpas unos a otros" mientras los vecinos "no viven de competencias, sino de jugarse la vida cada mañana cuando cogen el coche para circular por una carretera completamente destrozada".

También se ha referido "a la falta de alternativas ferroviarias dignas para quienes se desplazan entre Antequera y Málaga por motivos laborales". "Hay muchos vecinos de Antequera que trabajan en Málaga, o que vienen desde Málaga a Antequera a trabajar, y no tienen una alternativa digna. O cogen el coche o tienen que gastarse 20 euros en un AVE. Eso no es un servicio público digno, eso es un castigo", ha subrayado.

Además, la candidata de Vox ha criticado "el deterioro de los servicios públicos" y ha citado como ejemplo la situación de la estación de autobuses de Antequera. "En Andalucía y en España parece que lo único que funciona es la corrupción del PP y del PSOE, el enchufismo, el desmantelamiento de los recursos, las mordidas, la recaudación de impuestos y la propaganda para decirnos que son útiles, mientras los servicios públicos están totalmente destrozados", ha declarado.

Frente a esta situación, Fernández ha defendido que Vox tiene "muy claro" cuáles son las prioridades en materia de movilidad. "Reclamamos un plan urgente de movilidad en el que se amplíen y modernicen las Cercanías de Málaga para que lleguen, de una vez por todas, a Antequera", ha señalado.

Del mismo modo, ha pedido "un plan urgente para el mantenimiento de toda la red de carreteras de Andalucía", insistiendo en que "la movilidad no puede ser un lujo, tiene que ser un derecho".

Por último, Purificación Fernández ha solicitado el apoyo de los antequeranos este 17 de mayo para "acabar de una vez por todas con esta problemática" y para que VOX pueda "poner primero a los antequeranos, a los malagueños y a los andaluces en todos los servicios públicos".

