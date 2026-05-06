Vox apuesta en Marbella (Málaga) "por más carreteras, menos peajes y el impulso al tren litoral"

La candidata de Vox al Parlamento de Andalucía, Yolanda Gómez, en Marbella - VOX

MÁLAGA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox al Parlamento de Andalucía, Yolanda Gómez, ha defendido este miércoles en Marbella (Málaga) la necesidad de "un cambio radical en las políticas de movilidad e infraestructuras" para acabar con "el colapso que sufre la Costa del Sol", apostando por "nuevas carreteras, peajes bonificados y el impulso definitivo al tren litoral".

En el marco de la campaña de las elecciones andaluzas, Gómez ha explicado que Vox está recorriendo distintos puntos de la provincia para presentar sus propuestas en materia de movilidad, "uno de los principales problemas de Málaga tras años de abandono por parte de PP y PSOE".

La candidata ha asegurado que ambas formaciones "han convertido la provincia en una máquina de recaudar población, turistas e impuestos, sin devolver después a los malagueños las infraestructuras necesarias", señalando que Marbella "es uno de los ejemplos más claros de ese abandono".

También ha recordado que Marbella sigue siendo "la única ciudad española de más de 100.000 habitantes sin conexión ferroviaria", lamentando que el tren litoral "lleve décadas acumulando estudios y promesas sin que nadie dé el paso definitivo para hacerlo realidad".

"Mientras PP y PSOE siguen anunciando proyectos que nunca llegan, miles de vecinos tienen que utilizar cada día su vehículo privado porque no existen alternativas reales", ha explicado.

Asimismo, Gómez también ha incidido en "la saturación permanente de la A-7, una vía que soporta más de 90.000 vehículos diarios y cuya situación empeora todavía más durante la temporada alta, así como en el elevado coste de la AP-7, una de las autopistas más caras de España".

"Hay familias trabajadoras que no pueden permitirse pagar peajes de hasta 10 euros por trayecto entre Marbella y Málaga", ha lamentado la candidata, que también ha advertido "del deterioro y las malas conexiones de las carreteras del interior hacia municipios como Ronda, Coín o Cártama".

Por ello, Vox plantea "la creación de nuevos carriles en los tramos más saturados de la A-7, la bonificación de la AP-7, el impulso definitivo al tren litoral y un plan de inversión y mantenimiento para las carreteras andaluzas".

Asimismo, Gómez ha destacado "la importancia de actuaciones estratégicas como la mejora de la A-397 entre San Pedro Alcántara y Ronda". "Málaga necesita infraestructuras acordes al peso económico, turístico y poblacional que soporta", ha apostillado.

Por último, ha afirmado que "Andalucía necesita un gobierno que deje de acumular promesas y empiece a ejecutar infraestructuras reales". "Vox quiere que los malagueños y los andaluces tengan prioridad en su propia tierra", ha concluido.

