Canal Sur TV emite en desconexión provincial este jueves los ocho debates electorales con los candidatos

Archivo - Sede de Canal Sur Televisión. (Foto de archivo). - CANAL SUR - Archivo

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Televisión emite este próximo jueves, 7 de mayo, a partir de las 22,45 horas los ocho debates provinciales previstos en el Plan de Cobertura de RTVA para las elecciones autonómicas del 17M. Los candidatos de los grupos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía participarán en este espacio que se ofrecerá en desconexión provincial.

Según ha informado la entidad en una nota, los debates, de un máximo de 75 minutos de duración, se celebrarán entre representantes que ocupen una de las primeras posiciones en la candidatura al Parlamento de Andalucía por la provincia correspondiente. Los debates provinciales en CSTV serán emitidos también en Radio Andalucía Información (RAI), en diferido, a partir de las 23,00 horas.

En cuanto a los participantes, en Córdoba, participarán en el debate Antonio Repullo (PP), Silvia Mellado (PSOE), Paula Banadelli (Vox) y Rosa María Rodríguez (Por Andalucía), moderado por María José Sánchez.

En Huelva, con María José Maestre al frente del espacio, estarán Loles López (PP), María Márquez (PSOE) y Rafael Segovia (Vox). En la provincia de Cádiz, el debate estará conducido por Soco López y participarán Antonio Sanz (PP), Juan Cornejo (PSOE), Manuel Gavira (Vox), Leticia Blanco (Adelante Andalucía) y Esperanza Gómez (Por Andalucía).

En Sevilla estarán Patricia del Pozo (PP), Rafael Recio (PSOE), Javier Cortés (Vox), Begoña Iza (Adelante Andalucía) y Alejandra Durán (Por Andalucía); modera este encuentro Inmaculada Gago.

Asimismo, José Antonio Funtes presenta el espacio en Almería y contará con Ramón Fernández (PP), José Nicolás Ayala (PSOE) y Rodrigo Alonso (Vox). En Granada participan en el debate Rocío Díaz (PP), Olga Manzano (PSOE), Beatriz Sánchez Agustino (Vox) y Rafael Sánchez Rufo (Por Andalucía), moderado por Noemí Fernández. Francisco Javier Oliver moderará el espacio electoral en Jaén que contará con la participación de Catalina García (PP), Francisco Reyes (PSOE) y Benito Morillo (Vox).

En Jaén, por su parte, debaten Catalina García (PP), Francisco Reyes (PSOE) y Benito Morillo (Vox). Finalmente, en Málaga estarán en el debate, moderado por Juan Carlos Jiménez, Carolina España (PP), Josele Aguilar (PSOE), Antonio Sevilla (Vox) y Ernesto Alba (Por Andalucía). Estos debates provinciales se incluyen dentro del Plan de Cobertura Electoral de Canal Sur Radio y Televisión para las elecciones autonómicas del 17 de mayo.