La JEA pide a Correos que cambie la fecha que aparece en mensajes sobre el voto por correo tras detectarse un error

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SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Andalucía (JEA) ha pedido a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos que rectifique los mensajes de texto que envía a los electores cuando no ha podido entregarles la documentación necesaria para votar por correo en las elecciones andaluzas del 17 de mayo tras detectarse un error.

Según el acuerdo consultado por Europa Press, el PP-A ha tenido constancia de la existencia de mensajes de texto enviados por Correos en los que indica que los interesados en votar en correo tienen toda la documentación a su disposición "hasta el 17 de mayo", cuando la fecha correcta es 13 de mayo.

Ante este hecho, la JEA ha instado a cambiar los mensajes de texto para los electores cuando no se les ha podido entregar la documentación necesaria para el voto por correo para que sea "el envío de INE ELECCIONES estará a disposición del elector hasta el 13/05/2026".

Las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral en Andalucía están enviando desde el pasado 27 de abril la documentación electoral a las personas que ya han solicitado el voto por correo de cara a las elecciones autonómicas andaluzas que se celebrarán el 17 de mayo que se puede pedir, vía web o en oficinas, hasta el próximo día 7 de mayo.

Así, los electores que deseen votar por correo en dichas elecciones pueden solicitar hasta el 7 de mayo --inclusive-- el certificado de su inscripción en el Censo Electoral, vía 'online' o presencialmente en cualquier oficina de Correos de España.

El solicitante tiene de plazo hasta el miércoles, 13 de mayo, para depositar el sobre con su voto en cualquier oficina de Correos en toda España, en su horario de apertura.

