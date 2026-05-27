Ciencia, arte y diversión para el disfrute de los menores en otra edición del Campus Cajasol Summer en Sevilla

Archivo - Varios niños en una piscina como parte de las actividades de un campus de verano. - AYUNTAMIENTO DE TOMARES - Archivo

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol, de la mano de Engranajes Culturales y Engranajes Ciencia, y en colaboración con la Asociación Tal como Eres, pone en marcha una nueva edición del Campus Cajasol Summer en Sevilla, con el objetivo de facilitar la conciliación familiar durante los meses de verano.

Este campamento urbano, dirigido a niños y niñas de 3 a 12 años, se desarrollará del 23 de junio al 31 de julio, con una ampliación del 1 al 9 de septiembre, en la sede de la Fundación Cajasol, informa esta entidad en un comunicado.

El campus combina actividades educativas y lúdicas inspiradas en la cultura, la ciencia, el arte, la sostenibilidad y el teatro, "ofreciendo una experiencia enriquecedora y adaptada a las distintas edades".

El programa diario se estructura en dos grandes bloques: uno centrado en el ámbito científico y medioambiental, y otro dedicado al arte, la cultura y el patrimonio. De este modo, a lo largo de las semanas, los participantes disfrutarán de talleres creativos, experimentos científicos, dinámicas de equipo, actividades de teatro, 'escape rooms', visitas culturales y talleres de cocina saludable.

Además, el campus incluye propuestas innovadoras que fomentan el pensamiento crítico, la creatividad y el trabajo colaborativo, como actividades vinculadas a figuras históricas de la ciencia y el arte, talleres de emprendimiento creativo o experiencias relacionadas con el patrimonio de Sevilla.

El Campus Cajasol Summer mantiene su compromiso con la inclusión, adaptando todas sus actividades para el disfrute de menores con distintas capacidades. El objetivo es favorecer el desarrollo personal, la autonomía y la confianza, al tiempo que se promueven valores como la tolerancia, el respeto y la convivencia.

El programa se realiza de lunes a viernes en horario de 9,00 a 14,00 horas, con posibilidad de servicio de acogida de 8,00 a 9,00 y de 14,00 a 15,00 horas. Las familias podrán contratar el campus por semanas o días sueltos, adaptándolo a sus necesidades. Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse a través del formulario habilitado por la Fundación Cajasol.