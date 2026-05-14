La Fundación Cajasol celebra el 'Mayo Cordobés' con flores, patios y compás

Cartel del 'Mayo Cordobés' de la Fundación Cajasol. - FUNDACIÓN CAJASOL

CÓRDOBA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol en Córdoba ha diseñado un programa de cinco jornadas, del 18 al 22 de mayo, para celebrar el mayo cordobés con una propuesta que conecta la tradición gastronómica y floral de la ciudad con el flamenco más participativo, pues se cocinará con las flores que adornan los balcones, se recorrerán patios engalanados y se aprenderán los pasos que sonarán en las casetas de la feria.

Según ha indicado la fundación en una nota, la semana se abre y se cierra con dos talleres de flores comestibles seguidos de visitas a patios, los días 18 y 22 de mayo, ambos a las 18,00 horas. En cada sesión, los asistentes descubrirán las posibilidades culinarias de las flores que dan carácter a los patios cordobeses, antes de pasear por algunos de los recintos que han convertido a Córdoba en referencia internacional del paisajismo doméstico. Las plazas son limitadas y es necesario inscribirse con antelación.

Entre ambos talleres, tres 'masterclasses' consecutivas trasladan el protagonismo al flamenco, con el objetivo de que quienes acudan lleguen a la Feria de Córdoba con el compás bien aprendido. El martes 19, a las 19,30 horas, 'Lola la de los Lunares' impartirá una clase de sevillanas y castañuelas en la que los participantes podrán llevar sus propias castañuelas para trabajar desde el primer momento con el instrumento.

Al día siguiente, a la misma hora, Manuel Cantarote guiará al público por las claves del ritmo, el compás y las palmas, esos pilares sobre los que se sostiene toda reunión flamenca. La trilogía se completa el jueves 21, cuando Macarena de Jerez ofrezca una 'masterclass' de bulerías, el palo que mejor encarna la espontaneidad y la alegría del arte jondo.

Las tres 'masterclasses' cuentan con entrada libre hasta completar aforo, de modo que basta con acudir a la sede de la Fundación Cajasol en Córdoba, en la avenida Ronda de los Tejares, 32, a la hora señalada.

Con esta programación, la Fundación Cajasol pone a disposición de vecinos y visitantes un espacio donde la gastronomía floral, el patrimonio vivo de los patios y el baile convergen en una sola semana, aprovechando la energía de un mes que transforma Córdoba de principio a fin.