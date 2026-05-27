Fundación Cajasol impulsa el Centenario del 27 en Sevilla junto a la US, el Ateneo, la Hispanic Society y Alfonso Guerra

El presidente del Ateneo, el presidente de la Fundación Cajasol, la rectora de la US y el expolítico Alfonso Guerra, tras la firma del convenio de colaboración en torno al centenario de la Generación del 27. - FUNDACIÓN CAJASOL

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol impulsa la gran conmemoración del Centenario de la Generación del 27 junto a la Universidad de Sevilla (US), el Ateneo, la Hispanic Society y Alfonso Guerra. Se trata de un "ambicioso programa" que pretende "vertebrar" la actividad cultural del próximo año, con un congreso internacional, exposiciones, actividades culturales y la cesión a Sevilla del valioso 'fondo gongorino' de la Hispanic Society de Nueva York (EEUU).

En este contexto, la institución presidida por Antonio Pulido prepara un amplio programa para conmemorar en 2027 el Centenario de la Generación de este grupo de poetas reunidos aquel año en Sevilla, una efeméride estrechamente vinculada a la ciudad, donde el Ateneo congregó en diciembre de 1927 a los autores que darían origen a uno de los movimientos literarios más influyentes del siglo XX, remarca la fundación en una nota de prensa.

Para ello, la entidad ha suscrito acuerdos de colaboración con la Universidad de Sevilla y el propio Ateneo, y contará además con la participación de la Hispanic Society Museum & Library de Nueva York y del político y escritor Alfonso Guerra, comisario de una de las grandes exposiciones previstas.

En virtud del convenio firmado con la US, ambas instituciones organizarán conjuntamente el 'Congreso Internacional Recuérdalo a otros. En torno al 27: nuevas aproximaciones críticas', que se celebrará del 1 al 5 de febrero de 2027 en la Facultad de Filología.

El acuerdo, rubricado por el presidente de la Fundación Cajasol y la rectora de la US, Carmen Vargas, permitirá reunir a destacados especialistas nacionales e internacionales para revisar, desde nuevas perspectivas, la obra, el contexto y la vigencia cultural del grupo.

El congreso, coordinado por los profesores Carlos Peinado Elliot y Manuel Ángel Vázquez Medel, contará con sesiones académicas matinales y un programa cultural vespertino dirigido por Clara Marías, con la coordinación institucional de Lola Pons Rodríguez.

EXPOSICIONES, CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES LITERARIAS

A estas actividades se sumarán una exposición en la Sala Murillo, conferencias, presentaciones literarias, encuentros con editoriales, un recital poético y un ciclo de conciertos con artistas como Sheila Blanco, Carlos Mena y Amancio Prada, además de una recepción institucional para los congresistas.

Por su parte, el convenio marco suscrito con el Ateneo de Sevilla --institución centenaria que protagonizó el homenaje a Góngora que dio origen a la Generación del 27-- establece un espacio de colaboración para el diseño conjunto de actividades conmemorativas.

El Ateneo prepara una programación especial destinada a destacar la renovación poética del grupo, el diálogo entre tradición y vanguardia y la necesaria visibilización de las mujeres que formaron parte del movimiento.

Al respecto, una comisión de seguimiento, integrada por representantes de ambas entidades, será la encargada de proponer y coordinar los proyectos específicos que se desarrollen a lo largo de 2027.

Asimismo, entre los hitos de la programación destaca la muestra comisariada por Alfonso Guerra, cuya inauguración está prevista para el 21 de octubre, donde "se podrá respirar el aire de alegría y amistad" que marcó a esta generación, sobre todo en sus comienzos, y en los días sevillanos en los que se forjó, "pero no olvidará su verdadera dimensión social", ha añadido.

A este respecto, habrá un espacio destacado para recordar y analizar grandes emblemas culturales de la época, como la Institución Libre de Enseñanza, fundada por Francisco Giner de los Ríos; las Misiones Pedagógicas establecidas durante la Segunda República para llevar el conocimiento a la España rural (en las que participaron muchos de los miembros de la Generación del 27) y la compañía de teatro La Barraca, fundada por el poeta granadino Federico García Lorca con ese mismo componente social indisolublemente asociado a la cultura como motor de desarrollo social.