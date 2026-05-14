La Fundación Cajasol y el Real Club de Tenis Betis refuerzan su colaboración en la Copa Sevilla

El presidente de Cajasol y su homólogo en el Real Club de Tenis Betis formalizan el acuerdo de colaboración. - FUNDACIÓN CAJASOL

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol y el Real Club de Tenis Betis de Sevilla han formalizado un acuerdo de colaboración con motivo de la 63ª edición de la Copa Sevilla, uno de los torneos de tenis con mayor tradición del calendario deportivo nacional, consolidando así "una alianza orientada al impulso del deporte y de los valores asociados a su práctica".

De este modo, la fundación respalda esta nueva edición de una competición con más de seis décadas de historia que se ha convertido en referencia, "tanto por la calidad de sus participantes como por su contribución al desarrollo del tenis y del deporte base", destaca en un comunicado.

Este apoyo refuerza el compromiso de la institución con iniciativas deportivas "de largo recorrido", arraigadas en la ciudad y con una "clara vocación formativa". "Más allá del ámbito competitivo, la colaboración se enmarca en una visión compartida del deporte como herramienta educativa y social".

En este contexto, el acuerdo contempla también el respaldo a actividades impulsadas por el Real Club de Tenis Betis de Sevilla orientadas al entrenamiento y formación de jóvenes deportistas, favoreciendo valores como el esfuerzo, la constancia, el afán de superación y el espíritu competitivo en un entorno saludable, remarca el comunicado.

Asimismo, la Fundación Cajasol colaborará en determinados actos institucionales del club, contribuyendo a espacios de encuentro y diálogo entre entidades deportivas, instituciones y representantes del tejido social, en línea con su misión de fomentar la cooperación y la vida cultural y deportiva de Sevilla.

Desde la Fundación Cajasol se valora especialmente esta colaboración como una continuación de su histórico compromiso con el deporte, "entendido como un vehículo de cohesión social, desarrollo personal y transmisión de valores".

La alianza con el Real Club de Tenis Betis de Sevilla refuerza, además, el respaldo a una cita deportiva "que forma parte del patrimonio deportivo de la ciudad". Con este acuerdo, ambas instituciones avanzan en una relación "basada en la confianza y en el objetivo común de seguir fortaleciendo el deporte sevillano, apoyando proyectos consolidados que combinan tradición, excelencia y proyección de futuro".