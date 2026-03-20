Fundación Cajasol une orquesta sinfónica, flamenco y música cofrade en un concierto benéfico en el Teatro Falla de Cádiz

Archivo - Exterior del Gran Teatro Falla de Cádiz en una imagen de archivo. - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatro Falla en Cádiz acogerá este lunes 'Pasión y Fe', un concierto de música de Cuaresma organizado por la Fundación Cajasol, en colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz, donde se unen orquesta sinfónica, flamenco y música cofrade en un evento solidario concebido para vivir la Cuaresma desde la emoción y la tradición de la tierra.

En este sentido, según ha explicado la Fundación Cajasol en una nota, la Orquesta Sinfónica 'Artis Et Culturae' aportará la arquitectura sonora del concierto, mientras que el grupo flamenco 'Eterna Madrugá' llevará al escenario la raíz más íntima de la devoción popular expresada a través del cante y la Agrupación Musical "Polillas", de Cádiz, dará al encuentro la identidad musical cofrade de la ciudad.

Fundación Cajasol ha señalado que la confluencia de los tres lenguajes dibuja una lectura de la Semana Santa "tan rigurosa como emotiva, inédita en la programación cuaresmal gaditana".

El concierto tiene además una dimensión solidaria, ya que los fondos recaudados se destinarán íntegramente a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Caído en Cádiz y a la Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús del Milagro en la Sagrada Cena.

'Pasión y Fe' forma parte del ciclo Tramos de Cuaresma, con el que la Fundación Cajasol acompaña cada año el tiempo cuaresmal a través de la música, el arte y el patrimonio cultural de Andalucía, y se enmarca en 'Cuaresma para los sentidos', el programa que la entidad lleva a cabo con el Ayuntamiento de Cádiz.

El concierto tendrá lugar este lunes 23 de marzo, a las 20 horas, en el Gran Teatro Falla de Cádiz y las entradas, a un precio de 20, 16 y 12 euros, pueden adquirirse en el siguiente enlace: https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?...