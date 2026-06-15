Graduada la primera promoción del programa 'Leer Suma' del CEIP Cristóbal Colón de Sevilla

Imagen del acto de graduación de la primera promoción de Leer Suma - FUNDACIÓN CAJASOL

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primera promoción del programa de fomento de la lectura 'Leer Suma', del CEIP Cristóbal Colón a través de la Fundación José Manuel Lara, junto a la Fundación Cajasol y al Ayuntamiento de Sevilla, se ha graduado tras tres años de unión entre voluntariado y escolares en una red de apoyo mutuo.

Según ha detallado la Fundación Cajasol en una nota de prensa, la jornada ha marcado un hito histórico para el CEIP Cristóbal Colón de Sevilla, que se ha convertido en el primer centro educativo en implementar el programa de manera continuada a lo largo de tres cursos completos.

De esta manera, el alumnado que terminan sexto de Primaria y se prepara para dar el salto a la Educación Secundaria ha comenzado su andadura en este proyecto cuando cursaban cuarto de Primaria, "consolidando" hábitos de comprensión y evolución académica gracias al apoyo sostenido en el tiempo.

En este sentido, el presidente de la Fundación José Manuel Lara, José Manuel Lara, ha asegurado que "ver graduarse a esta primera promoción demuestra que el libro es la herramienta de transformación social más poderosa que tenemos a nuestro alcance".

Asimismo, ha indicado que estos tres años en el CEIP Cristóbal Colón han evidenciado que, gracias al voluntariado, han logrado "derribar barreras y ampliar las oportunidades de futuro de los más jóvenes". "Hoy no solo celebramos que leen más y mejor, sino que también agradecemos la infinita generosidad de las personas que han dedicado su tiempo de forma altruista para inculcarles el hábito de la lectura", ha asegurado Lara.

Por su parte el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha destacado "el papel fundamental de quienes hacen posible este proyecto", de manera que ha agradecido al profesorado, las familias, las personas voluntarias y, de manera muy especial, la Fundación José Manuel Lara, con la que la Fundación Cajasol comparte desde hace años "una profunda convicción sobre la lectura como una herramienta de igualdad de oportunidades y de crecimiento personal

En esta línea, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha animado al alumnado a "mantener el hábito de la lectura" y ha subrayado los "numerosos beneficios" que esta aporta a cualquier edad, especialmente entre los jóvenes, por ser "quienes construirán el futuro".

HOMENAJE AL VOLUNTARIADO

Uno de los momentos "más destacados y emotivos del acto" ha sido el reconocimiento expreso a la labor del voluntariado, pieza clave del proyecto. Así, María José Ponce ha compartido su experiencia y ha explicado el impacto de esta iniciativa en una entrevista, "tú les dedicas una sonrisa y ellos lo dan todo; te ofrecen lecciones apabullantes, despliegan sus alas y desarrollan todo su potencial".

Leer Suma es una iniciativa de impacto social orientada a "mejorar la competencia lectora" del alumnado de Educación Primaria que presenta mayores dificultades en este ámbito, centrando sus esfuerzos de manera prioritaria en centros de entornos socialmente vulnerables donde muchas veces se carece de referentes lectores en el hogar.

El proyecto se basa en una "sólida" red de voluntariado, compuesta por personas comprometidas que dedican de manera altruista una hora a la semana a acompañar individualmente a los menores en su proceso de aprendizaje, empleando para ello la orientación y los materiales pedagógicos específicos facilitados por la Fundación José Manuel Lara.

El programa estimula la comprensión lectora, favorece el rendimiento académico general y combate activamente el fracaso escolar, abriendo las puertas a un futuro con mayor igualdad de oportunidades. Cuando el proyecto se implementa con un carácter continuo a lo largo de tres cursos escolares completos -acompañando al alumnado desde cuarto hasta sexto de Primaria- se logra un "hito valioso" que consolida hábitos permanentes y demuestra un impacto sostenido en el desarrollo intelectual y personal de los menores.

De este modo, Leer Suma se ha alzado como "un puente educativo y una herramienta de cohesión social que dinamiza comunidades enteras, uniendo a diferentes generaciones en torno a la solidaridad y la palabra".

En contexto, desde su puesta en marcha en 2022, el programa ha beneficiado a más de 2.000 escolares de centros de Andalucía, Ceuta y Melilla, mientras en Sevilla, el proyecto se ha implementado con éxito en 25 colegios. La mayoría de estos centros han participado nuevamente en las distintas ediciones, lo que refleja el "alto grado de satisfacción" y contribuye a su consolidación, permitiendo además multiplicar sus beneficios y llegar ya a cerca de 300 escolares en la provincia gracias al compromiso de más de un centenar de personas voluntarias.