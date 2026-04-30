El XI Festival Flamenco de Huelva estará marcado por "la emoción, la raíz y el regreso de Arcángel"

Presentación del XI Festival Flamenco 'Ciudad de Huelva'. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Huelva volverá a convertirse en epicentro del flamenco el próximo mes de junio con la celebración de la undécima edición del Festival Flamenco 'Ciudad de Huelva', una cita que estará marcada por "la emoción, la raíz y el regreso de Arcángel".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, durante la presentación oficial celebrada este jueves en el patio de la Casa Consistorial, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha subrayado el carácter estratégico de este evento para la ciudad, destacando que "Huelva es Ciudad del Flamenco y este festival es una muestra clara del compromiso que tenemos con este arte, con nuestras tradiciones y con nuestra forma de entender la vida".

En este sentido, ha insistido en que "el flamenco es arte, es identidad y es emoción compartida", poniendo en valor tanto a los grandes artistas como a quienes trabajan desde la base para "garantizar su futuro".

Miranda ha destacado "especialmente" la presencia de Arcángel, cuyo espectáculo 'Tablao' será "uno de los grandes hitos de esta edición", señalando que "era fundamental que un artista de su dimensión volviera a cantar en su tierra, en un formato que recupera la esencia más pura del flamenco, cercano, sin artificios y a pura voz".

Además, ha anunciado que el Ayuntamiento trabaja junto al artista en "una propuesta muy especial tras el festival, en un espacio singular, que será una experiencia inolvidable y profundamente onubense".

La alcaldesa ha agradecido "el esfuerzo colectivo realizado para celebrar una nueva edición" terminando "con un agradecimiento "sincero" a todos los artistas, a las peñas flamencas, a los técnicos, a los profesionales que hacen posible cada detalle". "Y de manera muy especial, a la Fundación Cajasol, nuestro aliado desde el principio. Un ejemplo de compromiso con la cultura y con Huelva. Una colaboración que demuestra que cuando lo público y lo privado trabajan juntos, el resultado es siempre más ambicioso, más sólido y más beneficioso para la ciudad", ha abundado.

Por su parte, la representante de la Fundación Cajasol, Matilde Valdivia, ha trasladado el compromiso firme de la entidad con el flamenco y con Huelva, asegurando que se sienten "responsables", junto a las administraciones, las peñas y los aficionados, de "contribuir a preservar, transmitir, investigar e innovar en torno a este patrimonio inmaterial de la humanidad, para garantizar su continuidad".

El cantaor onubense Arcángel ha mostrado su emoción por volver a actuar ante el público de su ciudad tras años de ausencia, calificando la cita como "muy especial y cargada de significado". El artista ha explicado que su espectáculo 'Tablao', con el que conmemora el décimo aniversario de este proyecto, propone "volver al origen del flamenco, a ese ambiente íntimo, casi de reunión, sin artificios, donde la cercanía con el público lo cambia todo".

Asimismo, ha destacado que la actuación en Huelva será una de las primeras paradas de una gira por espacios patrimoniales de toda Andalucía.

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La undécima edición del Festival Flamenco 'Ciudad de Huelva' presenta una programación de "alto nivel" que combina tradición e innovación, con especial protagonismo del fandango, seña de identidad de la provincia. Entre los grandes nombres destaca Mayte Martín, que recibirá el Premio Paco Toronjo a Leyendas del Flamenco, en un reconocimiento que "une el legado del mítico cantaor onubense con una de las voces más influyentes del flamenco contemporáneo".

El festival se desarrollará una vez más en espacios emblemáticos como el Gran Teatro, el Barrio Obrero, la Casa Colón y el propio Ayuntamiento, apostando por "una oferta accesible y cercana al público".

En este sentido, el Festival Quitasueños volverá a situarse como uno de los ejes fundamentales de la programación, llevando el flamenco al corazón del Barrio Obrero, enclave declarado Bien de Interés Cultural, con actuaciones de primer nivel en un ambiente único y comunitario.

Además, el festival refuerza su dimensión didáctica con talleres escolares impulsados por la Asociación Cultural La Cavaera, dirigidos a acercar el flamenco a niños y jóvenes a través de experiencias prácticas, participativas y adaptadas a cada edad. A ello se suma el certamen nacional de Fandango Joven de la Peña Flamenca de La Orden, una cita clave para descubrir nuevas voces y garantizar la continuidad de este palo tan representativo de Huelva.

La programación arrancará el 1 de junio con los talleres didácticos escolares en la Casa Colón, que se desarrollarán durante varios días con actividades dirigidas a diferentes franjas de edad. El 2 de junio, el Gran Teatro acogerá el certamen nacional de Fandango Joven, dedicado a jóvenes intérpretes de todo el país.

El 3 de junio, el mismo escenario será protagonista de una de las grandes noches del festival con el espectáculo 'El fandango de la A a la Z' de Jeromo Segura, acompañado de destacados artistas invitados, junto a la actuación de la bailaora Pastora Galván y el cantaor José Valencia.

El 4 de junio, el Gran Teatro acogerá las actuaciones del guitarrista Manuel de la Luz y de Mayte Martín, en una velada que culminará con la entrega del Premio Paco Toronjo a Leyendas del Flamenco. El 5 y 6 de junio, el Barrio Obrero será el escenario del Festival Quitasueños, con actuaciones de artistas como El Turry, Esperanza Fernández, Gaspar de Holanda, Ángeles Toledano, José Maya y Josemi Carmona, en una propuesta que combina tradición y nuevas tendencias en un entorno patrimonial único.

Finalmente, el 13 de junio, el Patio del Ayuntamiento acogerá el espectáculo 'Tablao' de Arcángel, con dos pases en formato íntimo que recrean la esencia de los tablaos tradicionales, acompañado por un elenco mayoritariamente onubense.

Para más información, los interesados pueden consultar la web oficial del festival: festivalflamenco.huelva.es. Las entradas para los espectáculos del Gran Teatro y el espectáculo de Arcángel ya están disponibles en entradas.huelva.es, siendo el resto de actividades de carácter gratuito hasta completar aforo.