Adjudicada la ejecución del sistema de depuración de aguas residuales del Hospital de la Costa Occidental de Huelva

Archivo - Imagen del Chare de la Costa Occidental, situado en el término municipal de Lepe (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE LEPE - Archivo

LEPE (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Lepe (Huelva) ha adjudicado, por valor de 386.975 euros (IVA incluido), la ejecución del sistema de depuración de aguas residuales del Hospital de la Costa Occidental, aprobado por la Junta de Gobierno Local en enero de 2025, donde se incluye, además, el mantenimiento y explotación por un periodo de seis meses. El contrato será cofinanciado por la Diputación Provincial de Huelva, que aporta 360.000 euros.

Así lo recoge la documentación de la licitación, consultada por Europa Press, que señala que las obras han sido adjudicadas a la empresa Cyclus ID, S.L. y el plazo de ejecución del contrato será como máximo de cinco meses, a contar desde el día siguiente al acta de comprobación de replanteo y se contempla un plazo mínimo posterior como "periodo de explotación" de seis meses.

La documentación también recuerda que el Ayuntamiento adquirió el compromiso de dotar a las instalaciones del hospital de los servicios de abastecimiento de agua y suministro de energía eléctrica, además de la disposición de un sistema destinado al saneamiento de aguas residuales, a cuyos efectos "se estimó oportuno por parte de la Consejería resolverlo por medio de sistema autónomo de depuración y posterior vertido al cauce colindante".

Señala la memoria que el contrato será cofinanciado por la Diputación Provincial de Huelva, que aporta 360.000 euros, y el resto mediante aportación municipal del Ayuntamiento de Lepe, apuntando que "obra en el expediente del convenio de colaboración entre la institución provincial y el Consistorio lepero para articulación de subvención directa "excepcional" para la construcción del sistema de depuración de aguas residuales del Centro Hospitalario de Alta Resolución.

Este centro atenderá las necesidades médicas de Lepe, Ayamonte, Sanlúcar del Guadiana, Villablanca, San Silvestre de Guzmán, El Granado, hasta Isla Cristina, Lepe y Cartaya.

La Consejería de Salud y Consumo y el Ayuntamiento de Lepe firmaron en 2021 un convenio de colaboración para la entrada en funcionamiento del hospital --cuyas obras finalizaron en 2016--, por el que el consistorio se comprometía a asumir las actuaciones para el suministro de agua potable, electricidad y saneamiento, mientras que el SAS asumía la contratación del personal, equipamiento y mantenimiento del centro y se hacía cargo de la ejecución de las obras de adecuación del edificio necesarias para la obtención de la autorización de funcionamiento del hospital.

El pasado 7 de octubre de 2024 se reanudaron las obras de acceso al hospital --que lleva a cabo el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible--, después de que se paralizaran en febrero de 2024 --cuando se encontraban al 20% de ejecución-- al entrar en concurso de acreedores la empresa adjudicataria entrara en concurso de acreedores, lo que obligó a reconducir el procedimiento y ceder los trabajos a otra empresa.

Se trata de la construcción de la vía de servicio de la autovía A-49 que dará acceso al Hospital de la Costa Occidental de Huelva. La vía de servicio proyectada, que facilitará el acceso, tiene una longitud de 1.310 metros y se conectará con el enlace número 117 de la A-49.