La administración de Gran Vía de Huelva reparte suerte por segundo año consecutivo con el tercer premio

Bombo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. - Eduardo Parra - Europa Press

HUELVA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 90.693 ha resultado agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie, y ha repartido suerte en Huelva capital, concretamente en la Avenida Martín Alonso Pinzón (Gran Vía) y en la administración de la Avenida Castilla de La Antilla, en Lepe. Se trata, además, del segundo año consecutivo que esa administración de la capital onubense reparte un premio importante.

De momento, se desconoce el número exacto de décimos vendidos en ambas administraciones, a la espera de que se confirme por parte de la Delegación de Loterías y Apuesta del Estado. De este modo, en declaraciones a Europa Press, el propietario de la administración de Martín Alonso Pinzón, Manuel Lavilla, ha confirmado la venta de "varios décimos". "Hemos vendido más de tres, pero no sé exactamente cuántos hasta que no lo confirmen".

Lavilla ha mostrado su "alegría" y su "ilusión" tras dar el tercer premio en Huelva, señalando que "el año pasado dimos un cuatro premio y este año el tercero" algo que "es muy importante para nosotros, después de estar al pie del cañón y de tres semanas sin descansar". "Es una satisfacción muy grande", ha subrayado.

Asimismo, se trata del segundo año consecutivo que este punto de administración registra un premio de la Lotería de Navidad --el año pasado fue el primero de su historia, un primer cuarto premio, con el número el 77.768--.

Por su parte, el propietario de la administración de La Antilla, Paco Padilla, quien se ha mostrado "tremendamente contento" porque "prácticamente todos los años" dan premios, también ha indicado que aún no tiene conocimiento del número de décimos que ha vendido con el 90.693. En los últimos años ha repartido ocho premios de diferentes cuantías --2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y dos en 2023-- siempre emitidos por máquina, aunque, de momento, nunca ha tocado El Gordo.

QUINTO PREMIO EN LA CAPITAL

Por otra parte, la administración 'El Colón de oro', en la avenida Cristóbal Colón de Huelva capital ha vendido un décimo del número 77.715 --6.000 euros-- que ha resultado agraciado con el tercer quinto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, cantado a las 11,06 horas de este lunes durante el sorteo en la quinta tabla y que está dotado con 60.000 euros a la serie.

En declaraciones a Europa Press, el responsable de la administración, Antonio Castro, ha confirmado que se ha vendido por máquina un décimo del 77.715 que ha sido el tercer quinto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, con lo cual este establecimiento lotero ha repartido 6.000 euros.

Al respecto, el administrador desconoce el agraciado del mismo, ya que es "un número que no solemos tener ni que se venda mucho, sino que ha sido de forma aleatoria por máquina". "Nos ha pillado de sorpresa, porque no sabíamos que teníamos ese número, pero lo buscamos y efectivamente, hemos vendido un décimo de máquina, y a ver si se acerca quien haya ganado", ha comentado Antonio emocionado.

Además, Antonio ha recordado que hace dos años tuvieron el número del Gordo de la Navidad, el 88.008, pero no lo vendieron, "fue una anécdota en Huelva, porque era la primera vez que cayó en la capital y no lo vendimos, tuvo que devolverse", pero "mira, al menos este año hemos vendido un décimo de este número".

La Lotería de Navidad de este 2025 reparte este lunes un total de 2.772 millones de euros en premios, el 70% de la emisión, que alcanza los 3.960 millones de euros. Cada serie distribuye en premios 14 millones y, en total, se reparten 30.301.920 premios.