Agentes sociales de Doñana debaten en Huelva sobre el papel de la mediación en los Marcos de Actuaciones

Las I Jornadas de Mediación y Comunidades Locales Sostenibles en Huelva, sobre los Marcos de Actuaciones de Doñana. - OFICINA TÉCNICA DE DOÑANA

HUELVA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Técnica de Doñana (OTD), organismo coordinado por el Comisionado del Ciclo del Agua y la Restauración de Ecosistemas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha organizado este jueves las I Jornadas de Mediación y Comunidades Locales Sostenibles en Huelva, en colaboración con la Federación Andalucía Acoge, entidad con amplia trayectoria en esta disciplina centrada en la resolución de conflictos sociales.

Este encuentro, celebrado en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Huelva, y que se retransmitido en streaming, ha reunido presencialmente a un centenar de personas, representantes del tejido social del entorno del Espacio Natural de Doñana: alcaldes y técnicos de Asuntos Sociales de los ayuntamientos, educadores y trabajadores sociales y responsables de ONG especializadas en migraciones y medio ambiente, empresarios, asociaciones de regantes y agentes de Policía Nacional de la Oficina de Asilo de Huelva, entre otros, según ha informado la OTD en una nota.

En la inauguración, a la que ha asistido la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, la comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio, Francisca Baraza, ha subrayado el papel de estos agentes, con especial foco en los ayuntamientos, como "motor del cambio no solo de una transición verde, sino de una transición justa en el territorio".

En este sentido, Baraza ha destacado "la importancia de las entidades locales como mediadores, al ser la administración más cercana al ciudadano". Le han acompañado en la apertura de la sesión, la vicerrectora de Igualdad, Campus Saludable y Justicia Social de la Universidad de Huelva, Myriam Martín, y el director de la Oficina Técnica de Doñana, Emilio Rodríguez.

Francisca Baraza ha expuesto la "vocación social" de los Marcos para Doñana del Ministerio, "gracias a los que, desde finales de 2022, se impulsan distintas actuaciones tanto en el ámbito medioambiental como socioeconómico, compaginando la vertiente de restauración ambiental con la sensibilidad social". "El Gobierno de España ya ha aprobado los Reales Decretos para repartir 11 millones de euros de ayudas directas a los ayuntamientos en materia de inclusión social y vivienda", ha expuesto.

Baraza ha llamado a todas las administraciones involucradas a "trabajar juntas para mejorar las condiciones de vida de los colectivos más vulnerables, especialmente los temporeros agrícolas de origen extranjero que viven en los asentamientos chabolistas. Condiciones indignas para un país como España".

La comisionada también ha participado en un conversatorio magistral junto con el catedrático emérito de Antropología de la Universidad Autónoma de Madrid, Carlos Giménez, en donde han desgranado las claves de la mediación intercultural como herramienta "fundamental" para la implementación de las medidas sociales del Marco Socioeconómico de Doñana.

Una estrategia integral del Gobierno de España, en la que participan trece ministerios, que incluye actuaciones en materia de género, formación, empleo, de cara a los sectores agrícola-forestales, ganaderos e iniciativas relacionadas con el desarrollo económico, la movilidad, la transición energética, la recuperación de espacios a través de las administraciones municipales. Más allá de la línea 13, específica para la mejora de las condiciones de vida y habitabilidad de los temporeros agrícolas.

MEDIACIÓN INTERCULTURAL EN ENTORNO

Según Giménez, "la inclusión en Doñana es un camino bidireccional, no solo depende de las personas migrantes que viven o trabajan en su entorno, sino de cualquier vecino. Hace falta el mismo esfuerzo para que esta plena inclusión de verdad se produzca".

La jornada ha finalizado con otro conversatorio de experiencias, moderado por el director de la Oficina Técnica de Doñana, Emilio Rodríguez, en donde se ha reflexionado en torno a la mediación como instrumento interseccional para ejecutar las medidas de los Marcos para Doñana del Gobierno de España.

Le han acompañado, la mediadora intercultural de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Moguer; Sergio Barberá, director del Foro de Comercio Ético; y Rocío Martín, mediadora de la asociación Huelva Acoge.