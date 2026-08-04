El alcalde de Lucena del Puerto (Huelva) sospecha que los incendios en el municipio son intencionados y vigilan la zona

Helicóptero del Infoca. - Clara Carrasco - Europa Press

HUELVA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Lucena del Puerto (Huelva), Álvaro Regidor, ha señalado este martes sus sospechas sobre que los incendios que se han producido en las últimas semanas en su municipio han sido "intencionados" ya que, ha apuntado, "suelen ser siempre en el mismo paraje y más o menos a la misma hora".

Así lo ha manifestado Regidor a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa de presentación de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Luz, donde el alcalde de Lucena del Puerto ha explicado que estos fuegos son "la principal preocupación" que tiene el Ayuntamiento de forma que, el "principal objetivo" es "intentar esclarecer los hechos", por lo que trabajan en ello y se patrulla la zona.

Álvaro Regidor ha señalado que esto le "preocupa bastante", toda vez que ha destacado que, "por suerte, han sido pequeños conatos" y que "es cierto que tampoco se han extendido mucho, gracias también a la rápida actuación de los bomberos, del servicio de Emergencias 112 y también de los vecinos, que están atentos y, en cuanto ven lo más mínimo, rápidamente se avisa a los servicios de emergencia".

El último incendio forestal en el municipio se dio por extinguido el pasado 29 de julio, después de fuera declarado a las 17,10 horas del 28 de julio en el paraje Los Vuelos. Se trataba del segundo fuego registrado en apenas 24 horas en esta localidad del Condado de Huelva y del tercero que afectaba a este mismo paraje en poco más de una semana. Asimismo, el pasado 21 de julio este mismo paraje sufrió otro fuego que logró extinguirse en el mismo día.