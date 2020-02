El alcalde de Moguer (Huelva) acuerda con el Gobierno la venta por 600.000 euros de las 75 hectáreas para el CEUS

Publicado 17/02/2020 15:18:05 CET

HUELVA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Moguer (Huelva), Gustavo Cuéllar (PSOE), ha acordado con el secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, la venta por 600.000 euros de 75 hectáreas, --situadas a nueve kilómetros del municipio--, al INTA para el proyecto del Centro de ensayos para sistemas no tripulados (CEUS). De hecho, está previsto que este miércoles se lleve a cabo la firma entre las partes.

Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa en la sede del PSOE onubense el secretario de Política Institucional del PSOE de Huelva y alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, quien ha señalado que la semana pasada tuvo un encuentro con Olivares para ratificar la compra y el viernes se firmó la providencia del inicio de venta al INTA de los terrenos.

En este sentido, ha señalado que el Consistorio ya está en disposición de ejecutar la concesión de las autorizaciones correspondientes para el inicio de los trabajos, una vez sea solicitado por el INTA o la empresa que sea la adjudicataria.

Tras subrayar el trabajo "minucioso" elaborado por las administraciones socialistas, tanto el Consistorio como en su día la Junta de Andalucía, el primer edil moguereño ha indicado que ya en 2013 se llevó a cabo la descatalogación de los terrenos y el procedimiento de prevalencia del uso científico-tecnológico sobre el forestal de los terrenos donde ahora, gracias a la venta del suelo, podrían comenzar los trabajos antes de que caduque en octubre la Declaración de Impacto Ambiental. De este modo, el proyecto no se perdería, como ha explicado.

En este punto, ha matizado que hay dos terrenos vinculados a este proyecto, uno a nueve kilómetros de Moguer y otro a 20 kilómetros, de 75 hectáreas cada uno y por tanto son dos las declaraciones de prevalencia y de interés científico y tecnológico; una que se hace en 2013, sobre los terrenos del CEUS; y otra en 2020, que es donde está el Arenosillo.

Asimismo, quedaría pendiente, como ha proseguido, un acuerdo marco entre la Junta y el Estado, el cual tiene "interés" y los fondos necesarios para proseguir los trabajos, una vez que se ponga ahora en marcha esa primera fase para construir una pista y un hangar.

No obstante, ha asegurado que la Junta, a su juicio, "desconfía" del proyecto y no concreta y pone en marcha la consignación presupuestaria necesaria para el mismo. De hecho, ha contrastado la actitud del Consistorio que tiene "los deberes hechos" con la de la Junta que, a su juicio, no termina de materializar su voluntad.

Cuéllar, que ha criticado la poca voluntad del anterior Gobierno del PP con la ejecución del proyecto en Huelva, ha subrayado que el nuevo gobierno andaluz se ha encontrado con la descatalogación de 2013 ya realizada y con el expediente de 2018 ya iniciado y que ahora se está culminando.

No obstante, ha señalado que la Junta no ha detallado su aportación de seis millones por los terrenos y los otros tres en concepto económico que debe aportar al proyecto CEUS, el cual debe contar con aportación estatal y regional.