La alcaldesa anuncia la compra del cabezo de San Pedro para "el mayor proyecto de recuperación patrimonial" de Huelva

Acto de entrega de las Medallas y Distinciones de la ciudad de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatro de Huelva ha acogido este miércoles el acto institucional del Día de Huelva, en el que el Ayuntamiento ha entregado las Medallas y Distinciones de la ciudad y que ha sido el marco elegido para anunciar la "histórica compra" del Cabezo de San Pedro por parte del Consistorio para convertirlo "en el mayor proyecto de recuperación patrimonial" de la capital.

Así, en una ceremonia marcada por el recuerdo a las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba) del que este miércoles se cumplen dos meses, la alcaldesa, Pilar Miranda, ha comenzado sus palabras rindiéndoles homenaje y se ha vuelto a reafirmar en que "el Ayuntamiento, la ciudad y los onubenses jamás les dejarán solos", subrayando el compromiso de "honrar su memoria, apoyar a sus familias, conocer la verdad y trabajar para que una tragedia así no vuelva a repetirse nunca más".

Durante su intervención institucional, la alcaldesa ha anunciado que el Ayuntamiento ha alcanzado un acuerdo con la familia propietaria para la compra del Cabezo de San Pedro, cuya firma se formalizará "en las próximas semanas". "Será el mayor proyecto de recuperación patrimonial de la historia de la ciudad", ha asegurado Miranda, destacando que este enclave se convertirá en "un gran testimonio arqueológico y un balcón al mundo para demostrar que somos la cuna de occidente".

Pilar Miranda ha señalado que bajo esta "atalaya natural que durante siglos vigiló la ría" se encuentra "el legado de las civilizaciones que nos precedieron", por lo que el objetivo municipal es "sacar a la luz nuestro pasado y reivindicar el protagonismo histórico de Huelva".

La alcaldesa ha defendido que la ciudad "ha dejado de esperar para exigir lo que merece, avanzando en proyectos estratégicos como el desarrollo del Ensanche Sur, la Plaza Mayor o la recuperación de espacios emblemáticos como el Banco de España, la antigua estación de Renfe o la antigua cárcel, junto a una inversión sin precedentes en los barrios", con actuaciones previstas en La Orden, Isla Chica, Tartessos, Huerta Mena, Zafra o El Matadero, entre otros".

En clave de futuro, la alcaldesa ha destacado la necesidad de dar impulso a infraestructuras "irrenunciables" como el Hospital Materno-Infantil ya en marcha tras la colocación de la primera piedra", el AVE, la presa de Alcolea o las instalaciones eléctricas, concluyendo que "Huelva mira al pasado con orgullo, vive un presente lleno de oportunidades y afronta 2026 como un año de proyectos reales y sueños cumplidos".

RECONOCIMIENTOS

El acto centrado en reconocer con la máxima distinción de la ciudad a 12 onubenses, entidades y colectivos, junto a los cinco nombres que se incorporan al callejero, se ha convertido en un homenaje al "talento, el compromiso y la identidad" onubense.

En representación de todos los distinguidos, el nuevo Hijo Predilecto, Toni González, ha agradecido el reconocimiento destacando que "si algo compartimos todos los que hoy estamos aquí es el amor por Huelva y la convicción de que esta ciudad tiene talento, historia y una gente extraordinaria" y ha subrayado que todos los homenajeados tienen en común "no conformarse con menos de lo que Huelva merece", poniendo en valor el trabajo colectivo y el orgullo de pertenencia como motor del crecimiento de la capital.

"En Huelva siempre hay alguien dispuesto a arrimar el hombro", ha afirmado, reivindicando una forma de ser basada "en el optimismo, la cercanía y la capacidad de afrontar los retos juntos, con generosidad y determinación".

En cuanto a los reconocimientos, como hijos predilectos han sido distinguidos Toni González, referente del mundo cofrade y "uno de los impulsores del auge" de la Semana Santa onubense; y, a título póstumo, Guillermo Orozco, "artista universal que llevó el nombre de Huelva por todo el mundo". Como Hijo Adoptivo, Diego Velo, "ejemplo de trayectoria vital ligada al esfuerzo, la constancia y el amor por el campo".

Las Medallas de Huelva han reconocido a Olvido Garrido Reyes, por su trayectoria empresarial como "mujer emprendedora y pionera"; Rafael Núñez García, por "toda una vida de trabajo y servicio a la ciudad"; la familia Castaño, por "su contribución a la economía y generación de empleo durante más de un siglo"; Jaime de Vicente Núñez, por "su defensa de la cultura onubense" y David de Miranda, por "su proyección en el mundo del arte y la tauromaquia".

También la Hermandad de la Santa Cruz, "por preservar la tradición"; Manuela Vázquez Garrido, "referente en la lucha por la igualdad"; el Club Deportivo Piragüismo Tartessos Huelva, "por sus éxitos deportivos y compromiso social"; y la Asociación Española Contra el Cáncer, "por su labor constante de apoyo, acompañamiento y esperanza a pacientes y familias".

Asimismo, el callejero incorporará los nombres de Ángela Ortega Garrido 'Angelita', "ejemplo de compromiso y vida cofrade"; Madre Luisa Sosa Fontenla, "símbolo de solidaridad"; José Carlos Roca Prieto, por "su dedicación a la educación"; Antonio Germán Pontón Práxedes, por su trayectoria en el ámbito judicial; y José Enrique Sánchez, "defensor de la identidad onubense desde distintos ámbitos".

MINUTO DE SILENCIO POR ADAMUZ

La ceremonia ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente de Adamuz, en un ambiente "de profundo respeto y recogimiento". A continuación, la proyección del vídeo 'Huelva Ciudad' ha permitido repasar "los principales logros alcanzados en el último año", mostrando "el impulso a proyectos estratégicos, la recuperación de espacios emblemáticos y el avance de la ciudad en términos económicos, sociales y urbanos".

El acto ha continuado con la entrega de distinciones del callejero y ha incluido la actuación de Mari Ángeles Cruzado, "que ha aportado emoción y sentimiento a la gala". Posteriormente, se han entregado los títulos de hijos Predilecto y Adoptivo, así como las Medallas de Huelva, en una ceremonia acompañada de piezas audiovisuales que han puesto en valor la trayectoria de cada uno de los homenajeados.

Especialmente significativo ha sido el bloque 'In Memoriam', acompañado por la Banda Sinfónica Municipal de Huelva, que ha rendido homenaje a las personas distinguidas con la Medalla de Huelva fallecidas en los últimos años.