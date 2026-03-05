La alcaldesa de Huelva asistirá al homenaje por Adamuz en la Cumbre con Portugal pero insiste en "saber qué pasó"

Imagen de archivo de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, durante el acto de hermanamiento entre los municipios de Huelva y Adamuz tras el accidente ferroviario. - Joaquín Corchero - Europa Press

HUELVA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha confirmado este jueves que asistirá al homenaje por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que el Gobierno de España realizará al inicio de la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa que acoge La Rábida, en Palos de la Frontera, este viernes, pero ha insistido en que "lo que quieren los familiares de los fallecidos y los heridos es saber qué pasó".

A pregunta de los periodistas, Miranda ha señalado que "por supuesto" que va a ir al homenaje a la víctimas, aunque ha confesado que no sabe en qué consiste, porque "no han dado datos". "Solo me han dicho que debo de ir sola con una persona o técnico, como mucho, pero no me han dado más datos, no me han dado secuencias, no me han dado absolutamente nada", ha manifestado.

En este sentido, ha señalado que espera que sea "un acto como las personas se merecen", pero ha insistido en que "los familiares de las personas fallecidas, los heridos y todas aquellas personas que estuvieron en el accidente quieren saber qué pasó".

"Eso hay que hacerlo, tienen que saber qué pasó, y que se depuren las responsabilidades que haya que depurar, porque estamos en un Estado Social y Democrático de Derecho. Y, por otro lado, que no vuelva a pasar, que se pongan los medios necesarios en marcha porque hemos pasado un drama horroroso, no quiero acordarme de ese drama, y esto no puede volver a pasar", ha abundado.

AVE SEVILLA-HUELVA-FARO

Por otro lado, cuestionada por los asuntos a tratar en la cumbre, a la que ha asegurado que también acudirá, la alcaldesa espera que se hable de infraestructuras, pero "sobre todo" de la conexión por alta velocidad Sevilla-Huelva-Faro, ya que, ha apuntado que durante la reunión, junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, con el comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, este "se mostró sorprendido al decirle que no había posibilidad de reunión ni con el presidente ni con el ministro de Transportes", además de que "Europa valoraba positivamente ese AVE, que va a unir a dos euroregiones, por historia, por economía, por turismo, por todo".

Asimismo, Miranda ha señalado que también espera que se hable de infraestructuras hidráulicas, de carreteras y de electricidad, porque la ciudad "tiene muchos proyectos muy potentes, en el cajón, esperando tener potencia eléctrica".

"Yo espero que se hablen de los problemas reales que tiene la gente y, por supuesto, las infraestructuras son absolutamente vitales sin olvidar que queremos trenes de calidad", ha finalizado.