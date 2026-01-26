La alcaldesa de Huelva señala que el funeral por las víctimas "debe ser religioso y abierto al público"

Imagen de archivo de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, durante en el acto de la declaración institucional en apoyo a las víctimas y familias del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). - Rocío Ruz - Europa Press

HUELVA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda (PP), ha señalado este lunes que "siempre" han manifestado desde el Ayuntamiento que el funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) "debía ser religioso", por ello, van a colaborar con el Obispado y la Diputación para la celebración de la misa del jueves, que cambia de lugar al Palacio de Deportes Carolina Marín y que contará con la presencia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En un audio remitido a los medios de comunicación, la alcaldesa ha expresado que desde el Ayuntamiento "siempre" han manifestado que el funeral por las víctimas del accidente "debía de ser un funeral religioso, una misa, y abierto al público, para que todas las personas que lo desearan pudieran asistir a acompañar a los familiares".

Por eso, ha apuntado que van a colaborar con el Obispado y también con Diputación en el funeral que se va a desarrollar el jueves, que inicialmente se iba a celebrarse en la Catedral de la Merced, pero que finalmente se ha trasladado al Palacio de Deportes Carolina Marín, porque es "el espacio más amplio que tenemos en toda Huelva".

"Nosotros entendemos que este funeral es el que deben de tener las víctimas y así se lo manifestamos al Gobierno desde el principio", ha finalizado la primera edil.

De este modo, el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, presidirá el funeral por los fallecidos en el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que se traslada de la Catedral de La Merced al Palacio de Deportes 'Carolina Marín' el próximo jueves 29 de enero, a las 18,00 horas por la limitación de aforo de la catedral.

La misa funeral estará concelebrada por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Javier Argüello; por el obispo emérito de Huelva, José Vilaplana, y por el clero diocesano. Además, la Virgen de la Cinta, patrona de Huelva, presidirá el altar en la misa funeral.

Por otro lado, la pasada semana el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseguraba su asistencia, mientras que este lunes el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que acudirá el jueves a esa misa funeral en Huelva, después de que se haya aplazado el funeral de Estado que tenía previsto celebrarse el sábado 31 de enero.