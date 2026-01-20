La alcaldesa de Huelva visita en Córdoba a los heridos y familiares onubenses afectados por el accidente

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, visiblemente afectada por los efectos del accidente ferroviario de Adamuz, junto a la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, en el minuto de silencio celebrado en Huelva este lunes - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA/CÓRDOBA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, junto a la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, y a otros miembros de su equipo de Gobierno municipal, se ha desplazado este martes a Córdoba donde han recorrido los tres hospitales --Reina Sofía, San Juan de Dios y de la Cruz Roja-- donde hay heridos onubenses que resultaron afectados por el accidente ferroviario ocurrido el domingo a la altura del municipio cordobés de Adamuz, así como al Centro Cívico donde se encuentran las familias de Huelva.

Así lo ha indicado a Europa Press fuentes del Consistorio, que señala que la alcaldesa de Huelva quería conocer de primera mano el estado de los heridos, así como saber cómo se encontraban los familiares afectados, por lo que no había trascendido a los medios la visita.

De la misma manera, el Ayuntamiento de Huelva ha expresado este martes su agradecimiento por la "solidaridad" del pueblo de Adamuz y de la ciudad de Córdoba con las personas que siguen hospitalizadas y ha pedido "no hacer caso" a los bulos que circulan sobre el accidente de ferroviario del pasado domingo que afectó al Alvia Madrid-Huelva y por el que, de momento, hay confirmados 15 fallecidos de la capital y municipios de la provincia.

En una comunicación emitida por el consistorio onubense en sus cuentas de redes sociales, consultadas por Europa Press, ha trasladado todo su "cariño y afecto" a los familiares y amigos de las personas que han perdido la vida "en este trágico accidente".

Asimismo, recomienda a la ciudadanía "seguir solo fuentes oficiales" y "verificar antes de compartir" y evitar "hacer caso a los bulos" que se están emitiendo sobre el suceso.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, reconoció este pasado lunes que se trataba de "la mayor tragedia de la historia reciente de Huelva" y enviaba sus deseos de mejora a las personas heridas, toda vez que destacó que Huelva también había "dado un ejemplo de solidaridad".

Así lo manifestó este lunes durante una concentración silenciosa en la plaza de Las Monjas de la capital en homenaje a los afectados por el accidente ferroviario donde Miranda destacó el "trabajo conjunto" de las administraciones, así como explicó que se estaba "limitando" la información, "salvo que esté muy contrastada, para evitar el dolor a la familia".

"Hay mucha solidaridad por parte de todos los andaluces y nosotros por nuestra parte vamos a seguir con las familias ayudando, apoyando. Ha sido una situación terrible. Las personas que se bajaban del autobús, que eran 30 y pocos, y contaban un panorama absolutamente aterrador. Así que todo el ánimo a las familias que todavía no tienen datos y nuestro pésame a las familias de los fallecidos y esperar que las personas que están hospitalizadas salgan en buen estado", manifestó.

El número de fallecidos en el descarrilamiento de trenes ocurrido en el término municipal cordobés de Adamuz, registrado en la tarde de este domingo, asciende a 41 personas este martes. Según el último balance de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), 39 personas afectadas en el siniestro permanecen ingresadas en hospitales andaluces, 35 adultos y cuatro niños, mientras 83 de los 122 asistidos en el accidente ya han sido dados de alta.

En UCI permanecen 13 pacientes, todos adultos al haber pasado el menor que estaba desde ayer en la unidad de cuidados críticos: cinco en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, tres en Quirón Salud, dos en Cruz Roja y tres en el hospital San Juan de Dios.

En planta están 26 heridos: ocho en el Reina Sofía --entre ellos los cuatro menores--, dos en Cruz Roja, seis en Quirón Salud, cinco en San Juan de Dios y uno más en el Hospital Infanta Elena de Huelva, derivado desde el Reina Sofía.