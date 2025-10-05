Alejandro Cristino Asuero se alza como ganador del concurso de murales de la II Muestra Joven de Arte Urbano de Huelva

HUELVA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alejandro Cristino Asuero, Juan Antonio Villalba y Jorge Ramón Torres se han coronado como los ganadores del concurso de murales incluido en la programación de la II Muestra de Arte Urbano de Huelva. Organizada por el área de Juventud del Ayuntamiento de Huelva y con el patrocinio de El Corte Inglés, la segunda edición de esta muestra ha reunido en la Plaza Isla del Hierro a artistas de diferentes disciplinas que han mostrado su talento en una jornada destinada a poner en valor el grafiti entre las diversas formas de expresión artística callejera para distinguirlo y separarlo del vandalismo.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por la concejala de Movilidad, Milagros Rodríguez, y de Presidencia, Alfonso Castro, y el director de relaciones institucionales de El Corte Ingles, Francisco Mendoza, ha entregado las galardones para reconocer que "en Huelva hay muchísimo talento, como hemos podido ver y disfrutar, en vivo y en directo, gracias a unos jóvenes artistas que han plasmado sus obras durante todo el día en una competición de máximo nivel".

De esta forma, la primera edil, ha felicitado a los ganadores "pero con ellos a todos los artistas que han participado porque además de demostrar el talento y el nivel que tenemos en Huelva en esta disciplina artística, también habéis colaborado en reivindicar el arte urbano para que no se confunda con vandalismo".

Miranda ha asegurado que desde el Ayuntamiento luchamos duramente contra la falta de civismo y respecto por las infraestructuras, edificios y mobiliario urbano de la ciudad pero os necesitamos para hacer un llamamiento a la responsabilidad y al cuidado de nuestra ciudad, porque de nada sirve el trabajo realizado si la sociedad en su conjunto no rema en la misma dirección".

Con este objetivo, se ha puesto en marcha además la iniciativa Muros Libres, que bajo el lema, 'El arte construye ciudad', supone la puesta en marcha de un sistema pionero de gestión de intervenciones artísticas en espacios municipales que persigue la promoción del arte urbano y la normalización de su práctica en entornos legalmente habilitados, convirtiendo a Huelva en la primera capital de Andalucía en implantar este proyecto.

"El arte construye ciudad, por favor no lo olvidéis" ha pedido Miranda "porque os necesitamos, a vosotros, a los artistas, a los jóvenes, para construir la Huelva que queremos y merecen todos los onubenses". La Plaza Isla del Hierro acogió además conciertos de rap, batallas de baile, exhibiciones, barra solidaria y música para arropar el Concurso de Murales, donde los diez artistas realizaron en vivo sus obras.