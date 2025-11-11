Almonaster (Huelva) acoge viernes y sábado CÖDICE Experience, cita inmersiva de música, gastronomía y entorno natural

HUELVA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Almonaster la Real (Huelva) acoge los próximos días viernes y sábado, 14 y 15 de noviembre, la primera edición de CÖDICE Experience, una cita inmersiva donde se mezclan cultura, turismo, gastronomía y música electrónica.

Un municipio que, según la diputada provincial de Cultura, Gracia Baquero, "representa esa unión perfecta entre historia, belleza y tradición", por lo que ha indicado que la Diputación apoya iniciativas como esta, "que no solo enriquecen la oferta cultural de la provincia, sino que también ponen en valor a nuestros pueblos".

Baquero ha explicado que CÖDICE Experience es "mucho más que un festival: es una experiencia sensorial y emocional que nos conecta con el territorio, con su gastronomía, con su entorno natural y, sobre todo, con su identidad". Una propuesta "que demuestra que la cultura puede ser sostenible, innovadora y humana, capaz de tender puentes entre la tradición y las nuevas formas de expresión artística".

La teniente de alcalde de Almonaster la Real, Tamara Romero, ha agradecido que se haya elegido el municipio para celebrar este festival "sin precedentes", ante el que están "muy ilusionados" y esperan "estar a la altura". Así, ha invitado "a todos los participantes" a "disfrutar de la cita y de cuanto ofrece Almonaster".

Para el coordinador de la Oficina Huelva Empresa y Marca Huelva, Emiliano Cabot, este evento "representa exactamente la filosofía que queremos proyectar al mundo, una Huelva moderna, auténtica y creativa, capaz de unir su patrimonio natural y cultural con la innovación y las nuevas tendencias". Desde Huelva Empresa, subraya, "apoyamos este tipo de iniciativas porque son un motor de desarrollo local, generan economía a tres visitantes con un perfil sofisticado, respetuoso e impulsan el consumo en la hostelería y el alojamiento rural. Además, contribuyen a diversificar la oferta turística de la zona".

Cabot ha destacado que la apuesta de CÖDICE por la Sierra onubense es también "una apuesta por la sostenibilidad, por la innovación cultural y por un nuevo concepto de turismo, experiencia única donde el entorno es el verdadero protagonista: música al atardecer, gastronomía local reinterpretada, respeto absoluto por el medio y una proyección audiovisual que llevará a la imagen de Huelva a miles de personas en España y Europa". "Eventos como este demuestran que Huelva está preparada para ser un destino de referencia en el turismo experiencial, en turismo creativo y en turismo con alma", ha añadido.

Por su parte, el promotor de CÖDICE, Alexander Garvín, ha explicado su vinculación con la provincia de Huelva y ha agradecido el apoyo de las administraciones a las festivales pequeños "porque son él no podrían hacerse". En cuanto a la música electrónica, indica que "hay muchos estilos y muchas formas de entenderla, pero sí vamos a hacer es un evento de vanguardia, un evento moderno".

Aunque el aforo es mayor, el festival pone a la venta 300 entradas, de las que casi todas están vendidas. El promotor señala que el 50 por ciento de público es de fuera de Huelva, un 40 por ciento de Huelva y un 10 por ciento internacional. CÖDICE creará 18 empleos directos, entre ellos cuatro de Almonaster, y los alojamientos y restaurantes de la comarca están llenos y reservados.

Los artistas invitados a esta primera edición son Läina, S3NR3, Atlas Hold, Julio Platero, Alexander Garvin, Revix, HOST, Keila Rios, Laguch y Jardínsonoro. Siguiendo la tendencia del resto de ciudades Europeas, "los eventos de música electrónica (elegante) son una realidad en las ciudades mas vanguardistas", por lo que la idea es "fusionar eso con entornos rurales, castillos, palacios, miradores".

Los eventos serán en horario de tarde, principalmente, "para disfrutar de la puesta de sol, con un cuidado absoluto por el entorno, por el público" y se integra "gastronomía de lujo, turismo sofisticado y diferente y aprovechamiento local", así como "videos y fotos profesionales, experiencias únicas con la música como eje central", ha remarcado la Diputación.