Almonte (Huelva) abre este lunes el plazo para los pases de vehículos y carruajes para la Romería del Rocío 2026

Archivo - Carreta por la aldea de El Rocío. - A.PEREZ - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) abrirá el próximo lunes, 2 de marzo, el plazo para la solicitud de los pases de vehículos con motivo de la Romería del Rocío 2026. El periodo permanecerá abierto hasta el 30 de abril y la tramitación se realizará a través de la plataforma www.micharret.com, habilitada para centralizar todas las gestiones relacionadas con el control de accesos y la movilidad en la aldea.

Con esta apertura anticipada del procedimiento, el Consistorio avanza en la planificación del dispositivo organizativo de la romería, especialmente en lo relativo a la movilidad y el control de accesos. Este ámbito constituye "un elemento esencial" en una celebración que congrega cada año a cientos de miles de personas, "lo que hace imprescindible ordenar los tiempos para garantizar la seguridad, la convivencia y el adecuado desarrollo de los actos", ha señalado en una nota.

A través de la plataforma podrán tramitarse todos los tipos de pases disponibles, adaptados a las distintas necesidades. Entre ellos se encuentran los pases de 40 minutos, concebidos para permitir accesos puntuales destinados a carga y descarga. Estos, a diferencia del resto, también podrán solicitarse durante los propios días de la romería.

Por otra parte, los pases de residentes y los pases para propietarios no residentes autorizan la entrada y salida diaria del vehículo durante los días del Rocío, igualmente con limitación temporal para operaciones de carga y descarga, contribuyendo a evitar la permanencia prolongada de vehículos en el interior de la aldea.

En el caso de las hermandades, se contemplan los pases oficiales, que permiten la entrada y salida diaria de los vehículos autorizados, así como los pases de servicios para hermandades, dirigidos a proveedores o prestadores de servicios, con acceso limitado en tiempo y exclusivamente hasta la casa hermandad correspondiente. Finalmente, están los pases de prensa, destinados a los medios de comunicación que realizan la cobertura informativa de esta cita.

Desde el Ayuntamiento se insiste en la importancia de formalizar la solicitud "dentro del plazo establecido", con el objetivo de "facilitar" la coordinación de los dispositivos de seguridad. La gestión, completamente digital desde el pasado año, permite realizar todo el procedimiento, desde la solicitud hasta la recepción de la documentación, sin necesidad de desplazamientos previos a la aldea, "agilizando así los trámites".

Para la resolución de incidencias técnicas o consultas relacionadas con la plataforma www.micharret.com, se ha habilitado el teléfono 616 697 508, operativo en horario de 08,00 a 17,00 horas.

PLAZO PARA MATRÍCULAS DE CARRUAJES

De forma paralela, permanecerá abierto también el plazo para la solicitud y renovación de las matrículas de los carruajes correspondientes a esta Romería, que igualmente finalizará el 30 de abril.

Tal y como establece la Ordenanza Municipal aprobada en mayo de 2024, los vehículos de tracción animal que circulen por El Rocío, en cualquier momento del año, deberán disponer de la matrícula correspondiente al ejercicio en curso. Esta medida permite reforzar la identificación y el control de los carruajes, "favoreciendo la seguridad y la ordenación del tránsito también para este tipo de vehículos especialmente durante la celebración de Pentecostés".

Toda la tramitación debe realizarse igualmente a través de la plataforma digital habilitada. En el caso específico de las matrículas de carruajes, el Ayuntamiento pone a disposición de los interesados el teléfono 622 76 98 54, en horario de 08,00 a 17,00 horas, para consultas o incidencias relacionadas con el procedimiento.

El Ayuntamiento ha recordado que el cumplimiento de los plazos establecidos resulta "fundamental" para "una adecuada organización de la movilidad durante la romería", por lo que recomienda a residentes, propietarios, hermandades y demás implicados que formalicen sus solicitudes "con antelación suficiente".