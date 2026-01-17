Almonte (Huelva) actuará en 125 metros de paseo marítimo de Matalascañas afectado por la borrrasca 'Francis'

Imagen de los daños ocasionados por la borrasca 'Francis' en Matalascañas (Huelva). - Rocío Ruz - Europa Press

ALMONTE (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha licitado, por procedimiento de urgencia y por valor de 732.033 (sin IVA) --con una subvención de casi 400.00 euros del Ministerio de Política Territorial--, la ejecución de obras del proyecto constructivo de reparación de un tramo de 125 metros en el paseo marítimo de Caño Guerrero, en el sector Palmito de Matalascañas, afectado por los diversos temporales y especialmente por la borrasca 'Francis'. Las ofertas podrán presentarse hasta el próximo 20 de enero y tendrán un plazo de ejecución de cuatro meses.

Según recoge la documentación, consultada por Europa Press, el objetivo es la reparación estructural y funcional de un tramo del paseo marítimo de Caño Guerrero, "afectado por procesos de erosión y pérdida de apoyo del terreno", con el fin de "restituir las condiciones de seguridad, estabilidad y servicio del espacio público litoral".

Estas actuaciones comprenden la reparación estructural, estabilización del terreno, mejora del drenaje y protección frente a la acción erosiva del medio marino, con el fin de "garantizar la seguridad, funcionalidad y durabilidad del paseo marítimo".

Señala el Ayuntamiento que la actuación proyectada responde a "un interés público evidente", al afectar directamente a un tramo del paseo marítimo que "constituye una infraestructura básica de uso público, intensamente utilizada tanto por residentes como por visitantes", y que se encuentra "expuesta a procesos de deterioro estructural y erosión litoral".

En este sentido, apunta que la ejecución de las obras resulta necesaria para "garantizar la seguridad" de las personas usuarias del paseo, "evitando riesgos derivados del deterioro del firme y de los elementos de contención"; preservar la integridad de una infraestructura "estratégica" para la movilidad peatonal y el uso público del litoral; evitar "un agravamiento progresivo de los daños", cuyo incremento "podría suponer mayores costes económicos y técnicos en el futuro", así como para proteger el dominio público y el entorno litoral, "asegurando la compatibilidad de la actuación con la dinámica marina".

Indica el proyecto que el ámbito de intervención se limita al tramo del paseo marítimo afectado por procesos de erosión y pérdida de apoyo del terreno y que la actuación se desarrolla sobre una longitud acotada, "si bien integrada funcionalmente en el conjunto del paseo marítimo". La intervención incluye "tanto la plataforma del paseo como los elementos de borde y contención asociados al frente marítimo, así como el talud adyacente hacia la playa, en la medida necesaria para garantizar la estabilidad global del conjunto".

Asimismo, explica que este tramo del paseo marítimo de Caño Guerrero "presenta un conjunto de patologías derivadas fundamentalmente de la acción continuada del medio marino y de la dinámica litoral", de forma que "los episodios de temporales marítimos, caracterizados por oleaje de elevada energía y sobre-elevaciones del nivel del mar, han provocado procesos de erosión progresiva del material granular que constituye el apoyo del paseo".

Apunta que, como consecuencia directa de dicha erosión, "se ha producido el lavado del terreno de trasdós y de los materiales de relleno, generando huecos y pérdidas de confinamiento bajo los elementos rígidos de hormigón que conforman el borde del paseo", lo que ha dado lugar al "descalce parcial de los elementos estructurales", así como a "movimientos diferenciales y roturas localizadas".

"RIESGO POTENCIAL"

Indica el estudio que el estado actual del tramo afectado supone "un riesgo potencial para la seguridad de los usuarios", al existir zonas "con pérdida de estabilidad geométrica y capacidad portante reducida". "La presencia de huecos bajo la plataforma y la posible evolución de los procesos de erosión incrementan la probabilidad de colapsos locales o desprendimientos", añade.

Por todo ello, señala que "la evolución previsible de las patologías descritas, en ausencia de una actuación correctora", conduciría a "un agravamiento progresivo de los daños", con "un aumento del riesgo estructural y una reducción significativa de la vida útil de la infraestructura", toda vez que remarca que la actuación "permite mantener y mejorar la funcionalidad del paseo marítimo como espacio público principal del frente costero de Matalascañas, garantizando condiciones adecuadas de seguridad, durabilidad y uso, en coherencia con el carácter turístico y recreativo del enclave".

La actuación cuenta con una subvención del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, por un importe de 396.802 euros, sujeta a las condiciones y plazos establecidos en la correspondiente resolución de concesión.