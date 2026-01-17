El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) cuestiona versiones contradictorias del Gobierno ante la situación en Matalascañas

El alcalde de Almonte, Francisco Bella. - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Almonte (Huelva), Francisco Bella, ha reaccionado a las declaraciones realizadas este sábado, 17 de enero, por la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, sobre la reparación del paseo marítimo de Matalascañas, advirtiendo de "las contradicciones existentes" en el seno del propio Ejecutivo y reclamando una posición clara ante una "emergencia real" que sigue sin una respuesta concreta por parte del Estado.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, el primer edil ha señalado que mientras la vicepresidenta afirma que el Estado asumirá la reposición del paseo marítimo, el secretario de Estado de Medio Ambiente sostiene públicamente que esos costes "no serán cubiertos por la Administración central".

A ello se suman declaraciones divergentes del delegado del Gobierno en Andalucía, de la Subdelegación en Huelva y de distintos responsables políticos, que ofrecen "mensajes incompatibles" entre sí. "No pueden decir todos la verdad a la vez. La ciudadanía merece una explicación clara y coherente", ha subrayado.

Frente a este cruce de versiones, Bella ha insistido en que hay "una única realidad" respaldada por hechos, la actuación del Ayuntamiento de Almonte. "Hemos declarado la emergencia, hemos contratado a una empresa especializada y vamos a poner en marcha la obra para que el paseo marítimo esté reparado y operativo en un plazo aproximado de cuatro meses. No hablamos de promesas, hablamos de actuaciones en marcha", ha afirmado.

En esta línea, el Consistorio ha precisado que la protección del litoral es competencia del Estado y que "la falta de una actuación preventiva" ha obligado al municipio "a asumir una situación que no provocó".

"En lugar de cooperación institucional, estamos asistiendo a una sucesión de mensajes que dispersan responsabilidades, mientras los daños económicos, sociales y turísticos recaen sobre un municipio que está dando la cara", ha indicado el alcalde.

En suma, para el Administración de Almonte, lo ocurrido en Matalascañas "trasciende el debate presupuestario y afecta a la credibilidad institucional y al respeto debido a los ciudadanos". Al hilo, Bella ha concretado que "Almonte siempre defenderá su dignidad y la de su gente. Hoy hay muchas versiones oficiales, pero solo una administración está respondiendo con hechos".