Almonte (Huelva) critica el "criterio político" en la asignación de los fondos sociales de Doñana

ALMONTE (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Almonte (Huelva), Francisco Bella, ha valorado la decisión del Consejo de Ministros de aprobar una "cesión directa" de cinco millones de euros a los ayuntamientos de la comarca de Doñana para proyectos de inclusión social. Una medida que, según cree, "no responde a criterios de justicia ni de equidad", y que "premia a quienes han permitido la proliferación de asentamientos ilegales, en lugar de reconocer el esfuerzo de quienes han trabajado por dotar de viviendas dignas a los temporeros".

En una nota, Bella ha considerado que el reparto de fondos "evidencia un claro sesgo partidista", que "genera una evidente desigualdad entre municipios". "Ya en anteriores convocatorias se favoreció a unos pueblos frente a otros, y ahora vuelve a repetirse el mismo patrón", ha dicho.

"Almonte, que además ve duplicada su población en las campañas agrícolas por la llegada de trabajadores inmigrantes, recibe una asignación que no guarda proporción con la magnitud de sus retos sociales. Esto demuestra que el reparto no responde a criterios objetivos, sino a una lógica política que ignora las verdaderas necesidades del territorio", ha indicado.

Bella ha afirmado que la situación de vulnerabilidad que sufren "muchos trabajadores" temporeros "no se debe a falta de compromiso municipal, sino a la ausencia de una normativa clara y eficaz por parte del Gobierno de la nación", que "desde los despachos en Madrid dicta reglas sin conocer la realidad de quienes trabajan bajo condiciones extremas en los campos de Huelva".

Asimismo, el primer edil ha denunciado que el Ministerio "ha copiado el sistema de triaje implantado desde hace dos años por el Ayuntamiento de Almonte", gobernado por el partido independiente Ilusiona. "Un modelo que permite clasificar y priorizar la atención a las familias según su nivel de vulnerabilidad, sin reconocer ni valorar esta experiencia previa en la gestión social de Doñana".

El alcalde almonteño ha lamentado que "con estas actuaciones el Gobierno central utilice Doñana como arma arrojadiza contra la Junta de Andalucía". "Lo que menos necesita este territorio son posturas enfrentadas. Lo que necesitamos es comprensión, diálogo y sentido común para dar soluciones a los problemas reales de las familias", ha recalcado.