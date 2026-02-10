Almonte (Huelva) defiende la continuidad del asfaltado de Matalascañas y pide "responsabilidad institucional"

Asfaltado en Matalascañas. - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha defendido este martes la continuidad del plan de asfaltado que se está ejecutando en Matalascañas y manifiesta su "preocupación" por "la postura de confrontación política adoptada por el PSOE local, ante un proyecto necesario para la urbanización costera".

Según recuerda el gobierno local en un comunicado, se trata de una actuación que fue aprobada por el Pleno en septiembre de 2025 con la mayoría absoluta con la que contaba en aquel momento el grupo de gobierno (Ilusiona) y que afirma iba "orientada a mejorar el viario, la accesibilidad y la calidad urbana de este núcleo".

Desde el gobierno local se considera "especialmente preocupante que, en un contexto complejo para Matalascañas, se pretenda convertir una inversión claramente beneficiosa para el conjunto de la ciudadanía en un elemento de confrontación política permanente".

"Cuestionar o intentar paralizar una actuación aprobada democráticamente y orientada a resolver problemas reales del viario, supone trasladar a los vecinos un clima de incertidumbre innecesario y desvirtuar el sentido de la responsabilidad pública que debe presidir la acción política, tanto en el gobierno como en la oposición", señalan.

El equipo de gobierno subraya que la posición expresada por el PSOE local "no va acompañada de informes técnicos, alternativas viables ni propuestas de mejora, limitándose a plantear el bloqueo de una actuación que responde a una demanda histórica", así como afirma que "la paralización del plan de asfaltado tendría consecuencias que afectarían a la accesibilidad, a la seguridad vial y a la actividad económica de la urbanización, además de introducir un riesgo innecesario en la planificación y gestión municipal".

Señala el Consistorio que el plan de asfaltado de Matalascañas responde al "deterioro evidente" de sus calles, a "problemas de accesibilidad" y a "la necesidad de elevar la calidad urbana de uno de los principales núcleos turísticos de la provincia, sometido a una elevada presión de uso durante buena parte del año". "Se trata de una actuación estructural que supone un impacto directo en la calidad de vida de vecinos, comerciantes y visitantes", remarca.

Desde el equipo de gobierno lamentan que "una intervención claramente vinculada al interés general se esté intentando convertir en un elemento de confrontación política, planteando su paralización sin que exista informe técnico ni resolución administrativa alguna que cuestione la legalidad del procedimiento seguido o la validez del acuerdo adoptado por el Pleno".

El Ayuntamiento de Almonte señala que continuará "defendiendo y ejecutando" las actuaciones aprobadas "conforme a la legalidad y a los procedimientos administrativos vigentes", con el objetivo de "seguir mejorando Matalascañas y el conjunto del núcleo costero, priorizando siempre el interés general frente a cualquier otra consideración".