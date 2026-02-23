Almonte (Huelva) defiende la solución en marcha para paseo de Matalascañas "frente a alternativas sin plazo inmediato"

Obras en la playa de Matalascañas. - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha insistido en que Matalascañas requiere "una actuación urgente" y ejecutable en plazo, motivo por el cual "ya se están desarrollando las obras de recuperación del paseo marítimo con medios propios para que estén antes del verano". Frente a ello, la vía planteada por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico "no cuenta con un proyecto formalmente definido y, en cualquier caso, no permitiría disponer de una solución ejecutada en la presente temporada estival".

Según ha indicado el Ayuntamiento almonteño en una nota de prensa, desde el equipo de Gobierno se valora que, en la situación actual, "existen dos caminos posibles". "Uno es el que ya está en ejecución por parte del Ayuntamiento, con el objetivo de reforzar la estabilidad del paseo y garantizar la seguridad de vecinos y visitantes. El otro sería una eventual intervención estatal que requeriría estudios previos, redacción de anteproyecto, definición técnica, aprobación y tramitación administrativa, pasos que conllevan plazos que no encajan con la urgencia que demanda el municipio", han aducido.

El Gobierno local recuerda que la reunión celebrada el pasado 14 de enero en Madrid con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, fue solicitada por el propio Ayuntamiento tras los temporales, celebrándose "tres meses después de su petición formal".

Desde el Gobierno local se subraya que "la voluntad es recibir apoyo y colaboración institucional", pero "manteniendo la gestión y la responsabilidad sobre un espacio que es municipal". El Ayuntamiento pide ayuda para "afrontar el problema, no que se sustituya su capacidad de decisión sobre el paseo marítimo".

En relación con las cifras económicas que se han mencionado públicamente, el Ayuntamiento precisa que las estimaciones municipales sitúan el coste máximo de la actuación "en torno a los diez millones de euros". En este sentido, el Gobierno local señala que la cifra de doce millones difundida por el PSOE de Almonte "no se corresponde con los cálculos técnicos manejados por el Consistorio".

Además, en el marco de la eventual intervención estatal, "continúan existiendo interrogantes sobre cuestiones relevantes como el posible retranqueo del paseo o la necesidad de expropiaciones". "Se trata de extremos vinculados a la definición del planteamiento trasladado por el gobierno central y que, en ningún caso, forman parte de la actuación municipal actualmente en ejecución", han subrayado.

El Ayuntamiento de Almonte ha hecho un llamamiento a "la responsabilidad y a la unidad institucional" ante "una cuestión que afecta directamente a la seguridad, la economía y la imagen de Matalascañas". "El momento exige colaboración y rigor técnico, no declaraciones que puedan generar confusión o trasladar una imagen de confrontación", han manifestado.

Por último, desde el Ayuntamiento almonteño han hecho hincapié en que "la prioridad es proteger el paseo, a los vecinos y al tejido empresarial, actuando con determinación y sentido común".