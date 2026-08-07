Almonte (Huelva) edita un disco conmemorativo de la Venida de la Virgen del Rocío 2026, disponible en 60 plataformas

Presentación de 'Almonte te canta'. - DONANA COMUNICACION/AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha promovido la edición de un disco conmemorativo de la Venida de la Virgen del Rocío, recuperando una iniciativa que no se llevaba a cabo desde hace 21 años. El día 6 de agosto se publicaba en más de 60 plataformas musicales el álbum de la venida, el cual cuenta con las voces de Macarena de la Torre, Diego Benjumea o el coro de la Hermandad Matriz de Almonte.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, la Venida de la Patrona es el acontecimiento "que vertebra la identidad del municipio", un tiempo "de gracia" que "transforma a sus vecinos" y que, "a lo largo de los años, ha encontrado en la música uno de sus mayores vehículos de expresión".

En 1998 vio la luz el primer trabajo discográfico conmemorativo, 'Almonte te Canta', que reunió a diversas voces almonteñas para cantarle a la Venida; un testigo que se recogió en 2005 con una segunda edición inolvidable titulada "Tras el paso de la Aurora". Ahora, veintiún años después de aquella última entrega , el Ayuntamiento de Almonte ha recuperado esta tradición con una tercera edición de esta saga musical que ya es patrimonio del municipio denominada 'Almonte te canta. Desde la noche hasta el alba'.

Señala el Consistorio que "no es sólo un disco, sino un viaje cronológico que narra lo que siente cada almonteño durante este periodo sagrado, la historia de la devoción rociera cantada desde el corazón". El álbum hace un recorrido desde el momento que la Virgen sale de su santuario hasta que llega a la parroquia de la Asunción en su pueblo de Almonte, rememora los nueve meses de estancia de la virgen en el municipio, así como la procesión de reina y "expresa la nostalgia del regreso a la aldea".

El proyecto ha sido guiado por Francisco José Martínez, conocido como José Requiebros y Javier Coronel, dos vecinos de Almonte "con una pasión y dedicación admirables hacia su virgen". Asimismo, la "excelencia" de este trabajo "está garantizada por la dirección de uno de los grandes referentes en el mundo de las sevillanas, el productor Fran Carmona".

Además, este proyecto ha contado con la financiación de Diputación de Huelva, la Fundación Caja Rural del Sur y varias entidades locales. Más de una treintena de artistas locales han prestado su talento para engrandecer este disco como Macarena de la Torre, Diego Benjumea, Rocío la Luvera además del Coro mayor y el coro juvenil de la Hermandad Matriz de Almonte.

Como curiosidad, el álbum se compone de 20 temas destacando "un hito de especial valor histórico y patrimonial" como es la recuperación de una coplilla popular que se cantó durante la Venida de 1932, un puente musical que une a las generaciones pasadas con las presentes.